Hamburg/Salzburg (ots) - "Zeit"-Geschäftsführer Rainer Esser ist "Medienmanager des Jahres". Zum zweiten Mal zeichnet der Branchendienst "kress" Führungskräfte bei Medien aus, die außergewöhnliche Arbeit geleistet haben. In einer Publikumswahl hatten dazu mehr als 2.800 "kress"-Leserinnen und -Leser ihre Stimme abgegeben. Auf den zweiten Platz wurde Yvonne Bauer gewählt, die die familieneigene Bauer Media Group führt. Dritter wurde WDR-Intendant Tom Buhrow.



Wolfgang Krach und Kurt Kister von der "Süddeutschen Zeitung" wurden in der Kategorie "Chefredakteur des Jahres" auf Platz eins gesetzt. Zweite wurde Deutschlandfunk-Chefin Birgit Wentzien vor Christian Krug vom "Stern".



Die "Newcomerin des Jahres" heisst Anna-Beeke Gretemeier. Sie leitet seit diesem Jahr die stern.de-Redaktion. Auf den zweiten Platz kam Hannah Suppa (Chefredakteurin "Märkische Allgemeine Zeitung") vor Yannick Dillinger (stellvertretender Chefredakteur und Digitalchef "Schwäbische Zeitung").



Insgesamt waren 30 Führungspersönlichkeiten im Rahmen der "kress awards 2017" nominiert.



Den "Sonderpreis für das Lebenswerk" vergibt die "kress"-Redaktion in diesem Jahr an Hubert Burda. Der Verleger habe die Branche über Jahrzehnte geprägt. Seine Einstellung "stets neugierig zu sein, lebenslang zu lernen und den Wandel als ständigen Begleiter zu begreifen" sei gerade in herausfordernden Zeiten Vorbild und Ansporn.



Die "kress awards" werden am 14. Mai 2018 beim European Newspaper Congress in Wien übergeben.



Am Donnerstag erscheint "kress pro", das Magazin für Führungskräfte bei Medien, mit allen Ergebnissen.



