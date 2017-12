Berlin (ots) -



- Spannungsfelder entstehen zwischen Polen wie "digital / physisch", "Mensch / Maschine", "Automatisierung / Kontrolle" und "Anonymität / Rückverfolgbarkeit".



- Erzeugt und verstärkt werden sie vor allem von technologischen Innovationen, darunter künstliche Intelligenz, sprachgesteuerte Geräte und intelligente Kameras.



Unternehmen und Institutionen werden sich 2018 in zahlreichen Spannungsfeldern bewegen. Zu diesen Ergebnissen kommt die Design- und Innovationsberatung Fjord (Teil von Accenture Interactive) in ihrem aktuellen Trends 2018 Report.



In sieben Trends beschreiben Fjord und Accenture, wie sich Spannungsfelder und Technologie auf Wirtschaft und Gesellschaft auswirken und welche Gestaltungsmöglichkeiten sich daraus ergeben.



1) Die Rückkehr des 'Echten'.



Menschen legen wieder größeren Wert auf physische, menschliche und sinnliche Erlebnisse. Wer neue Services und Produkte anbietet, muss physische und digitale Angebote elegant verknüpfen. Es wird immer wichtiger, mit Technologie 'echte' Erlebnisse zu ermöglichen.



2) Computer haben jetzt ein Auge auf alles.



Mit intelligenten Kameras können PCs, Smartphones und andere Geräte heute Gesichter, Gefühle und Muster dahinter erkennen. Das eröffnet Chancen für neue Produkte und Dienstleistungen. Ob Menschen diese jedoch in ihrer Umgebung akzeptieren werden, hängt entscheidend von Datensicherheit und -schutz ab.



3) Marken als Algorithmus-Sklaven.



Verbraucher werden zunehmend über digitale Assistenten und sprachgesteuerte Geräte einkaufen. Hier treffen Alexa & Co. die (Vor-)Auswahl, was konsumiert wird. Was für den Kunden bequem ist, wird zum Problem für Marken. Denn die dahinterliegenden Algorithmen sind für klassische, visuell-emotionale Marketingmaßnahmen nicht empfänglich.



4) Maschinen auf Sinnsuche.



Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt nachhaltig verändern. 2018 müssen sich Organisationen konkreter denn je fragen: Wie soll die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine zukünftig aussehen und organisiert sein? Wie bereiten wir Mitarbeiter auf berufliche Aufgaben und Karrierewege vor, die heute noch nicht absehbar sind?



5) Vertrauen auf Transparenz.



"Fake News" ist zum Synonym für die Vertrauenskrise in Schlüssel-Institutionen der Gesellschaft geworden. Organisationen können mit Transparenz dagegenhalten, zum Beispiel durch den Einsatz von Blockchain-Technologie. Gerade im digitalen Wettbewerb wird es darauf ankommen, stärker auf "Trust Points" und weniger auf "Touch Points" zu setzen. Das heißt, dass der Kontakt, den ein Kunde mit Marken und Unternehmen hat, nicht nur einfach und bequem ist, sondern auch möglichst transparent.



6) Erfolgsfaktor Ethik.



Es kann Marken heute das Genick brechen, in welcher Form sie das Weltgeschehen kommentieren oder dies unterlassen - nicht zuletzt wegen der Reichweite und Bedeutung von Social Media. Reaktion als Strategie reicht nicht mehr. Gerade Unternehmen müssen mehr denn je bereit sein, von sich aus mit vollem Einsatz für Werte einzutreten.



7) Design jenseits des Tellerrands.



Designgetriebene Ansätze stehen bei Unternehmen hoch im Kurs. Mit Design Thinking und agilen Entwicklungsmethoden bringen sie Produkte immer schneller auf den Markt. Der kreative Funke bleibt dabei oft auf der Strecke. Umso wichtiger ist es für Design-Profis zukünftig, sich auf ihr Handwerk zu besinnen, seinen Stellenwert hervorzuheben und es weiterzuentwickeln, auch mit Blick auf neue digitale Möglichkeiten.



"2017 war ein Jahr der Polarisierung in vielen Lebensbereichen", sagt Mark Curtis, Chief Client Officer bei Fjord. "Jeder Trend, den wir identifiziert haben, hat seinen Ursprung in einer starken Veränderung, einem Aufeinanderprallen von Meinungen oder einer Spaltung. 2018 steht unter dem Vorzeichen dieser wachsenden Spannungen. Die drängende Frage wird sein, inwieweit Unternehmen und andere Organisationen in der Lage sind, sie positiv zu gestalten."



"Die haarigsten Herausforderungen - aber eben auch die größten Chancen - entstehen dort, wo es um Interaktionen zwischen Mensch und Maschine geht", ergänzt Christoph Loeffler, Group Director von Fjord Deutschland, Schweiz und Österreich. "Das Digitale wird zu einem integralen Teil unserer 'echten' Welt. Es definiert die Beziehung der Menschen mit ihrer Umwelt neu, ob als Kunden, Anwender, Mitarbeiter, Patienten oder Bürger. Mehr denn je sollten sich Unternehmen und Institutionen darüber bewusst sein, welchen Sinn und Zweck sie für Menschen erfüllen, auch jenseits der Produkte und Dienstleistungen, die sie anbieten."



Die Fjord Trends 2018 speisen sich aus den professionellen und persönlichen Erfahrungen der mehr als 1.000 Fjord-Designer, Entwickler und Berater sowie von 85 Fjord-Kunden weltweit. Mehr unter http://trends.fjordnet.com.



Fjord wurde 2001 gegründet und ist seit 2013 Teil von Accenture Interactive. Heute hat Fjord weltweit 26 Design- und Innovationsstudios, darunter Berlin und Zürich. Mehr unter www.fjordnet.com.



Über Accenture



Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Digital, Technologie und Operations anbietet. Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten über mehr als 40 Branchen und alle Unternehmensfunktionen hinweg - gestützt auf das weltweit größte Delivery-Netzwerk - arbeitet Accenture an der Schnittstelle von Business und Technologie, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen. Mit rund 425.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 120 Ländern tätig sind, treibt Accenture Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und arbeitet, zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.accenture.de.



