Hannover - Am Primärmarkt herrschte im Segment Euro-denominierter Covered Bonds im Benchmarkvolumen aufgrund der bevorstehenden Feiertage Stillstand, so die Analysten der Nord LB.Damit verharre das begebene Emissionsvolumen bei einem Wert von EUR 112,15 Mrd. Der höchste Anteil entfalle hiervon auf französische Emittenten (23,2%), gefolgt von deutschen Pfandbriefen (16,0%) und Covered Bonds aus den Niederlanden (8,8%). Außerhalb der Eurozone hätten norwegische Emittenten mit einem Anteil am Gesamtvolumen von 7,2% das höchste Emissionsvolumen begeben. Auch wenn es in dieser Woche sicherlich noch möglich (gewesen) wäre, einen Deal zu platzieren, würden die Analysten davon ausgehen, dass potenzielle Transaktionen nun in den Januar geschoben würden. Im neuen Jahr könnte die Primärmarktaktivität dann bereits in der ersten Januar-Woche beginnen, wobei die Analysten für das Gesamtjahr ein Emissionsvolumen für Euro-denominierte Covered Bonds (Benchmarks) in Höhe von rund EUR 90 Mrd. erwarten würden.

