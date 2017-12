Linz - Die Inflationsrate in Schweden erreichte bereits im Verlauf dieses Jahres das Zielniveau von 2%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In den letzten Monaten habe jedoch die Preisentwicklung immer wieder enttäuscht. Das habe sich negativ auf die Schwedische Krone (SEK) ausgewirkt, da damit die Hoffnung auf eine Abkopplung der Geldpolitik der Riksbank von der ultralockeren Haltung der Europäischen Zentralbank untergraben worden sei. In den letzten Wochen habe EUR/SEK mehrmals die wichtige Marke von 10,00 überstiegen.

