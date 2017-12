Bonn - Im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen durch die US-Notenbank (heute Abend) sowie die EZB und die Bank von England (jeweils morgen) zogen die Kapitalmarktzinsen gestern an, so die Analysten von Postbank Research.Dabei hätten sich die Veränderungen aber in Grenzen gehalten. Von der Ausbildung eines neuen Trends seien die Rentenmärkte weit entfernt. Die Rendite 10-jähriger Bunds sei um 3 Basispunkte auf 0,32% gestiegen, die 5-jähriger Papiere um 1 Basispunkt auf -0,35%. 2-jährige Bundesanleihen hätten unverändert bei -0,74% rentiert. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei um 2 Basispunkte auf 2,40% geklettert. (13.12.2017/alc/a/a)

