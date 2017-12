Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Am Tag nach der Explosion einer Gasstation in Österreich sind die Gas- und Strompreise von ihren Spitzen zurückgekommen. Während am Dienstag für die Megawattstunde Gas in Deutschland am Spotmarkt mit rund 26 Euro beinahe ein Vierjahreshoch erreicht wurde, müssen die Käufer an der Börse Powernext aktuell etwas mehr als 22 Euro auf den Tisch legen.

Spiegelbildlich entwickeln sich die Preise für Strom. Aktuell sind an der Leipziger Strombörse EEX am Spotmarkt für die Megawattstunde noch knapp 27 Euro fällig. Tags zuvor mussten in der Spitze rund 42 Euro gezahlt werden.

Während Italien von der Gasversorgung weitgehend abgeschnitten ist, läuft die Versorgung Deutschlands normal. "Wir sehen keine Beeinträchtigung", erklärte ein Sprecher des Verbands der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber, FNB Gas.

Die Explosion der Gasstation Baumgarten des Versorgers OMV im Osten der Alpenrepublik hatte ein Todesopfer gefordert. Der russische Hauptlieferant Gazprom versprach, alles zu tun, um die Versorgung Europas zu gewährleisten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2017 06:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.