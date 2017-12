Seit Wochenbeginn befindet sich die Wall Street im Wartemodus auf neue Erkenntnisse über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank. Am Mittwochabend im Handelsverlauf dürfte die Wissbegierde der Anleger möglicherweise befriedigt werden, denn dann wird sich die Federal Reserve zur künftigen Geldpolitik äußern. Analysten warnen indes, dass der Markt die Anzahl der künftigen Zinsschritte unterschätze. Dass die Fed am Abend mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leitzinsen im laufenden Jahr ein drittes Mal um 25 Basispunkte anheben dürfte, gilt als eingepreist und interessiert daher nicht mehr. Mit der anhaltenden Unsicherheit über die künftige Zinspolitik deutet der Aktienterminmarkt auf einen nahezu unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

"Wir erwarten, dass die Fed ihre Leitzinsen nun erhöht. Aber eine Menge unserer Fragen drehen sich darum, was passiert mit den aktualisierten Projektionen - sowohl ökonomisch als auch auf die Zinsvorhersagen gemünzt", sagt Rentenstratege und -analyst Collin Martin von Schwab Center for Financial Research. Das schrittweise Vorgehen der Fed bei der Straffung der Geldpolitik habe die Rentenrenditen in den USA niedrig gehalten und so Aktien im Vergleich attraktiver gemacht. Zuletzt hatten Fed-Vertreter drei Zinserhöhungen 2018 und zwei weitere 2019 in Aussicht gestellt. Doch Börsianer zeigen sich gespalten und argumentieren einerseits mit der hartnäckig niedrigen Inflation und andererseits mit der anrollenden Steuerreform.

Der überraschende Sieg des Demokraten Doug Jones in einer Senatsnachwahl in der republikanischen Hochburg Alabama erhöhe den Druck auf die Republikaner, die Steuerreform noch vor Amtsantritt des gewählten Voksvertreters und damit im laufenden Jahr durch den Kongress zu bringen, heißt es im Handel.

