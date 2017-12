FRANKFURT (Dow Jones)--Um die ländlichen Regionen im Nordwesten Deutschlands an das ultraschnelle Internet anzuschließen, wollen die Telekom und der Oldenburger Regionalversorger EWE ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das in den nächsten zehn Jahren 2 Milliarden Euro in den Ausbau von Glasfasernetzen investiert. Mehr als 1 Million Privathaushalte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen sollen so erreicht werden. Damit aus dem Vorhaben etwas wird, muss sich allerdings die Bundesnetzagentur bewegen.

So verlangt die Telekom, dass die Bonner Behörde sie bei der letzten Meile der Glasfaseranschlüsse - also den Leitungen in die Häuser und Wohnungen - aus der Regulierung entlässt. Bislang muss sich der DAX-Konzern nämlich von der Bundesnetzagentur die Konditionen genehmigen lassen, unter denen er seine Netze auch Wettbewerbern zur Verfügung stellt. Diese Regelung beschränkt nach Darstellung der Deutschen Telekom derzeit den Ausbau des Glasfasernetzes.

Eine Freigabe sei "Prämisse für die Umsetzung des gemeinsamen Projekts", erklärte Telekom-Chef Tim Höttges. Man sei mit der Bundesnetzagentur darüber im Kontakt. Nach der jetzt unterzeichneten Absichtserklärung soll das paritätisch geführte Joint Venture Mitte 2018 starten. Voraussetzung ist auch eine Zustimmung des Bundeskartellamtes.

Das neue Netz sollen sowohl EWE und die Telekom als auch andere Anbieter für den eigenen Vertrieb nutzen können.

