Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Die vollständige Pressemitteilung liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Maximilian Frings führt ab 1. Januar 2018 die Geschäfte der Helaba Gesellschaft für Immobilienbewertung mbH (HIB). Der 54-jährige Diplom-Ingenieur übernimmt die Position von Norbert Bickelhaupt, der in den Ruhestand wechselt. Frings arbeitet seit 2011 bei der HIB und leitete bisher die Abteilung Auftrags- und Qualitätsmanagement.



OTS: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55060 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55060.rss2 ISIN: DE000HLB0A20



Pressekontakt: Mike Peter Schweitzer Presse und Kommunikation



Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale MAIN TOWER Neue Mainzer Str. 52-58 60311 Frankfurt Tel.: 069/9132-2877 Fax: 069/9132-4335 e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.de Internet: www.helaba.de