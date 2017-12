Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt überwiegen zur Wochenmitte die Kursverluste. Nachdem der Leitindex SMI zum Handelsstart zunächst etwas deutlicher gefallen ist, hat er sich im Anschluss etwas erholt und bewegt sich seither in einer engen Spanne seitwärts. Investoren hielten sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend zurück, heisst es einhellig im Handel.

Diese Zurückhaltung hält im Grunde seit Wochenbeginn an. Als mehr oder weniger ausgemacht gilt, dass die US-Währungshüter an diesem Abend die Zinsen um 25 BP erhöhen. Uneins sind sich die Experten dagegen bei der Zahl der möglichen Zinsschritte im kommenden Jahr. Womöglich herrscht darüber nach der Pressekonferenz mehr Klarheit. Das Fed gibt den Startschuss für einen Notenbank-Marathon. Am morgigen Donnerstag folgen die SNB, die BoE und die EZB. Wie Händler betonen, macht sich die Zurückhaltung nicht nur am Aktienmarkt bemerkbar. Auch am Devisenmarkt herrsche aktuell eine grosse Ruhe.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12.00 Uhr um 0,22% tiefer bei 9'340,83 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht bei 1'505,76 Punkten (-0,03%) nahezu unverändert und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,24% auf 10'694,62 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln verzeichnen ...

