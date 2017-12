Hannover - Am kommenden Donnerstag trifft sich die EZB zu ihrer letzten turnusmäßigen Ratssitzung in diesem Jahr, so die Analysten der Nord LB.Dabei dürften die Notenbanker weder Anpassungen am Leitzinsniveau noch an den Konditionen für die Wertpapierankaufprogramme vornehmen. Unabhängig hiervon sei es allerdings auch die letzte Sitzung vor dem Inkrafttreten der geänderten Ankaufparameter im Januar. Ab Jahresanfang würden die monatlichen Ankaufbeträge bei EUR 30 Mrd. liegen. Die Analysten würden mit einem Ankaufvolumen im Rahmen des PSPP von dann etwa EUR 25 Mrd. pro Monat rechnen.

