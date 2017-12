Linz - Heute findet die letzte Leitzinssitzung des Offenmarktausschusses der US-FED unter Janet Yellen statt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine Erhöhung des Zielbandes für die Federal Funds Rate um 25 Basispunkte auf 1,25% bis 1,50% gelte als sichere Sache. Für die Finanzmärkte seien eher Projektionen der FED von Interesse. Die von der Regierung geplanten Steuersenkungen dürften sich bei der aktuellen Vollbeschäftigung inflationär auswirken, was für eine straffere Geldpolitik im nächsten Jahr spreche. (13.12.2017/alc/a/a)

