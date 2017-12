Hamburg (ots) - Spitzenplätze für die Zinsportale von Deposit Solutions: In der heute erscheinenden Ausgabe der Verbraucherzeitschrift "Finanztest" belegen ZINSPILOT und SAVEDO in 11 von in 15 Laufzeit-Kategorien die Top-Positionen für die besten Festgeldangebote. ZINSPILOT weist deutschlandweit die besten Werte bei kurzlaufenden Angeboten auf, das Portal belegt hier die ersten Plätze in den Kategorien drei, sechs, neun und 18 Monate. SAVEDO hat die renditestärksten langlaufenden Angebote und belegt die Top-Positionen in den Kategorien zwölf Monate sowie zwei, drei, vier, fünf, sieben und acht Jahre.



Finanztest ist eine Marke der Stiftung Warentest. Alle Resultate sowie ausführliche Artikel und Auswertungen zu Zinsen sowie Tages- und Festgeldangeboten in Deutschland erscheinen heute in der neuen Ausgabe des renommierten Verbrauchermagazins.



Andreas Wiethölter, Mitglied der Geschäftsführung von Deposit Solutions: "Durch unsere Zinsportale ZINSPILOT und SAVEDO gewinnen Anleger mit nur einer Anmeldung Zugang zu attraktiven Sparprodukten. Wir freuen uns sehr, dass Finanztest das anerkennt und unsere Angebote so überaus positiv abschneiden." Bei den bei Stiftung Warentest top-platzierten ZINSPILOT-Angeboten erhalten Anleger für ein Festgeld mit einer Laufzeit von drei Monaten aktuell 0,85 Prozent Zinsen, für sechs Monate 0,9 Prozent und für 18 Monate 1,0 Prozent. Auch bei den Tagesgeldprodukten ohne Einschränkung auf Neukunden landet ein ZINSPILOT-Angebot auf Platz 1. Die Oney Bank überzeugt mit 0,65 Prozent Zinsen p.a. für das Flexgeld24.



"Wir erweitern stetig unser Angebot und ermöglichen Anlegern Zugang zu renditestarken Tages- und Festgeldanlagen aus ganz Europa. Die Angebote der CKV Bank beispielsweise haben wir seit einigen Wochen auf unserer Plattform SAVEDO - die Produkte belegen nun über alle Laufzeiten hinweg Spitzenplätze im Finanztest", sagt Christian Tiessen, Geschäftsführer des Retailgeschäfts von Deposit Solutions. Für ein zwölfmonatiges Festgeld - in Deutschland die beliebteste Laufzeit für Termineinlagen - können Sparer über SAVEDO beispielsweise 1,0 Prozent Zinsen erzielen. Mit 1,25 Prozent für 24 Monate, 1,35 Prozent für 36 Monate, 1,8 Prozent für 48 Monate und 1,75 Prozent für 84 Monate belegen die über SAVEDO zugänglichen Einlagen auch für andere Laufzeiten die Spitzenplätze bei Festgeldern.



