FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,21 Prozent auf 163,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,33 Prozent.

Marktteilnehmer taten sich schwer, den im Vormittagshandel aufgetretenen Zinsanstieg zu erklären. Einige verwiesen auf Spekulationen, wann genau die mit Spannung erwartete Parlamentswahl in Italien stattfinden wird. Mehrere italienische Zeitungen berichteten, Staatspräsident Sergio Mattarella werde das Parlament Ende des Monats auflösen und Neuwahlen für März 2018 ausrufen. Das Risiko einer eurokritischen Regierung in Italien gilt als eine der größten Gefahren für den Währungsraum.

Ansonsten steht der Mittwoch im Zeichen der amerikanischen Geldpolitik. Am Abend wir die US-Notenbank Fed vermutlich ihre dritte Zinsanhebung in diesem Jahr verkünden. So lautet zumindest die Erwartung zahlreicher Fachleute. Für Anleger und Analysten entscheidender dürfte der geldpolitische Ausblick auf das kommende Jahr sein. Bisher geht der Markt von ein bis zwei Zinsanhebungen aus, die Fed signalisiert aktuell drei Anhebungen./bgf/jsl/jha/

