Die Deutsche Telekom und der Energieversorger EWE gründen für den Glasfaserausbau ein Gemeinschaftsunternehmen.

Die Deutsche Telekom und der niedersächsische Energieversorger EWE verbünden sich beim Glasfaserausbau. Für den Anschluss von rund einer Million Haushalte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen werde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, kündigten beide Firmen am Mittwoch an. Für den Ausbau vor allem in ländlichen Regionen werden demnach bis zu zwei Milliarden Euro in die ...

