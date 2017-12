Unterföhring (ots) - - Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky acht Partien des 17. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv



- "Kretzschmar - der Handball-Talk" am Sonntag ab 17.00 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Unterföhring, 13. Dezember 2017 - Ein absolutes Spitzenspiel findet am Donnerstag in der SAP Arena statt. Die zweitplatzierten Rhein-Neckar Löwen empfangen den Tabellenführer aus Berlin. Mit einem Sieg würde der amtierende Meister, der zuletzt das Derby bei Aufsteiger Ludwigshafen klar für sich entschied, die Füchse von Platz eins verdrängen. Die Berliner reisen jedoch nach dem hart umkämpften 32:29-Sieg über Melsungen mit breiter Brust nach Mannheim. Markus Götz kommentiert das Spitzenspiel gemeinsam mit Sky Experte Stefan Kretzschmar.



An diesem Abend überträgt Sky außerdem die Partien des THW Kiel gegen den TSV GWD Minden und des TuS N-Lübecke gegen den TBV Lemgo live und exklusiv. Moderator Jens Westen begrüßt die Zuschauer um 18:30 Uhr.



Am Samstag trifft der HC Erlangen auf Die Eulen Ludwigshafen. Noah Podelko moderiert und berichtet ab 20:15 Uhr von vor Ort.



Die Konferenz und das Topspiel Leipzig - Gummersbach am Sonntag



Der 17. Spieltag wird am Sonntag komplettiert. Moderatorin Christina Rann und Sky Experte Martin Schwalb führen ab 12:00 Uhr durch den Handball-Tag. Zunächst trifft Melsungen auf Göppingen, Hannover-Burgdorf empfängt Hüttenberg und Flensburg muss in Wetzlar ran. Die drei Partien sind wahlweise einzeln oder in der Konferenz zu sehen, durch die Gregor Teicher führt. Anschließend stehen sich ab 14.30 Uhr der SC DHfK Leipzig und der VfL Gummersbach im "Topspiel am Sonntag" gegenüber.



Nach Spielende wird der Spieltag ab 17.00 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD mit "Kretzschmar - der Handball-Talk" abgerundet.



Highlights der DKB Handball-Bundesliga am Sonntagabend auf Sky Sport News HD



Komplettiert und zusammengefasst wird der 17. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Sonntagabend für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Das HBL-Magazin von 21.30 bis 22.15 Uhr informiert Handballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag:



18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 1 HD 18.30 Uhr TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo, live auf Sky Sport 2 HD 18.30 Uhr: THW Kiel - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 3 HD



Samstag:



20.15 Uhr: HC Erlangen - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 1 HD



Sonntag:



12.00 Uhr: Vorberichte und die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD 12.00 Uhr: HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 2 HD 12.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - TV Hüttenberg auf Sky Sport 7 HD 12.00 Uhr: MT Melsungen - FRISCH AUF! Göppingen auf Sky Sport 8 HD



14.30 Uhr SC DHfK Leipzig - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 1 HD 17.00 Uhr: "Kretzschmar - der Handball-Talk" live aus Berlin auf Sky Sport News HD



21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD



