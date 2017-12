Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.667,60 -0,01% +18,71% Euro-Stoxx-50 3.591,11 -0,26% +9,14% Stoxx-50 3.205,15 -0,12% +6,46% DAX 13.155,96 -0,21% +14,59% FTSE 7.503,09 +0,04% +5,04% CAC 5.412,60 -0,27% +11,32% Nikkei-225 22.758,07 -0,47% +19,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,04% -31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,44 57,14 +0,5% 0,30 +0,8% Brent/ICE 63,69 63,34 +0,6% 0,35 +8,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,49 1.243,63 -0,2% -2,14 +7,8% Silber (Spot) 15,72 15,73 -0,1% -0,02 -1,3% Platin (Spot) 876,35 881,50 -0,6% -5,15 -3,0% Kupfer-Future 3,00 3,00 -0,1% -0,00 +18,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Seit Wochenbeginn befindet sich die Wall Street im Wartemodus auf neue Erkenntnisse über den künftigen Zinspfad der Fed. Am Abend im Handelsverlauf dürfte die Wissbegierde der Anleger möglicherweise befriedigt werden, denn dann wird sich die Fed zur künftigen Geldpolitik äußern. Analysten warnen indes, dass der Markt die Anzahl der künftigen Zinsschritte unterschätze. Dass die Fed am Abend mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leitzinsen anheben dürfte, gilt als eingepreist und interessiert daher nicht mehr. Zuletzt hatten Fed-Vertreter drei Zinserhöhungen 2018 und zwei weitere 2019 in Aussicht gestellt. Doch Börsianer zeigen sich gespalten und argumentieren einerseits mit der hartnäckig niedrigen Inflation und andererseits mit der anrollenden Steuerreform. Der überraschende Sieg des Demokraten Doug Jones in einer Senatsnachwahl in der republikanischen Hochburg Alabama erhöhe den Druck auf die Republikaner, die Steuerreform noch vor Amtsantritt des gewählten Voksvertreters und damit im laufenden Jahr durch den Kongress zu bringen, heißt es im Handel.

Mit einem deutlichen Plus haben sich Western Digital im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Der japanische Mischkonzern Toshiba und Western Digital wollen ihren Streit über Toshibas geplanten Verkauf seiner Speicherchipsparte beilegen. Damit räumten die beiden Unternehmen eine große Hürde für den fast 18 Milliarden US-Dollar schweren Deal aus dem Weg, der ein Joint Venture der beiden Konzerne betrifft. Die Vereinbarung ebnet Western Digital damit den Weg, um an Investitionsrunden in Toshibas Speicherproduktionsanlagen in Japan teilzunehmen. Western Digital verzeichneten auf Nasdaq.com ein Plus von 3,3 Prozent auf 84,50 Dollar.

Verifone Systems verlieren vorbörslich 5,4 Prozent. Zwar fielen die Zahlen des Anbieters von Zahlungssystemen für das vierte Quartal leicht über den Erwartungen aus, doch der Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr enttäuschte.

Insmed stiegen nachbörslich um 9,8 Prozent. Zuletzt hatten eine Reihe von institutionellen Investoren Aktien erworben. Vorbörslich zeigt sich der Wert noch inaktiv.

Für Mallinckrodt ging es um 3,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat die Übernahme von Ocera Therapeutics erfolgreich abgeschlossen. Vorbörslich wird der Wert ebenfalls noch nicht gehandelt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Realeinkommen November 14:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,25% bis 1,50% zuvor: 1,00% bis 1,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung werden die Anleger etwas vorsichtiger. Dass die Fed die Zinsen erneut anheben wird, gilt als ausgemacht. Als spannender gelten mögliche Aussagen zur Zinsentwicklung 2018. Bislang plant die US-Notenbank mit drei weiteren Zinserhöhungen, an der Börse wird aktuell dagegen nur mit zwei Schritten gerechnet. Zudem drücken neue politische Unwägbarkeiten in den USA etwas auf die Stimmung. Nachdem bei einer Nachwahl im US-Bundesstaat Alabama überraschend der demokratische Kandidat gewonnen hat, schrumpft die Republikanermehrheit von US-Präsident Donald Trump im US-Senat auf 51 von 100 Stimmen. Damit werden Blockaden bei politischen Vorhaben wahrscheinlicher, mithin der Erfolg der von Trump angetriebenen Steuerreform wieder unsicherer. Aurubis geben um 3,0 Prozent nach. Die weitgehend unveränderte Unternehmensprognose führe zu einigen Gewinnmitnahmen, heißt es. Für etwas Enttäuschung sorgt die Dividende, die die Markterwartung deutlicher verfehlt. Metro steigen um 1,0 Prozent. Die Geschäftszahlen sind auf den ersten Blick besser ausgefallen als erwartet. Berichte über eine eventuelle Nichtverlängerung des Vertrages von Airbus-Chef Tom Enders sorgen für moderate Abgaben bei der Aktie. Sie verliert 0,9 Prozent. Als "ordentlich" werden die Geschäftszahlen von Tui bezeichnet. Tui notieren kaum verändert, während der Kurs des Konkurrenten Thomas Cook um 1 Prozent nachgibt. Inditex gewinnen 3,2 Prozent, der Konzern hat mit steigenden Einnahmen auch mehr verdient.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Di 18:48 % YTD EUR/USD 1,1742 -0,01% 1,1744 1,1728 +11,7% EUR/JPY 133,05 -0,14% 133,24 133,20 +8,2% EUR/CHF 1,1644 +0,05% 1,1638 1,1635 +8,7% EUR/GBP 0,8792 -0,22% 0,8812 1,1358 +3,2% USD/JPY 113,31 -0,13% 113,45 113,58 -3,1% GBP/USD 1,3353 +0,19% 1,3328 1,3320 +8,2% Bitcoin BTC/USD 16.795,57 -2,04% 16.679,46 16.974,95 1.659,26

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fast ausschließlich mit positiven Vorzeichen haben die Börsen den Handel beendet. Nachdem die Indizes über weite Strecken leicht im Minus bzw. unverändert tendiert hatten, setzte sich im späten Handel eine positive Tendenz durch. Die guten Vorgaben von der Wall Street, wo Dow-Jones-Index und S&P-500 im Verlauf neue Rekordhochs markiert hatten, schoben die Märkte leicht an. Gegen den Trend fiel der Nikkei-225. Hier belastete der Ausgang der Nachwahl zum US-Senat in Alabama, die der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Republikaner Roy Moore verlor. Damit könnte es bei der Umsetzung der Steuerreform zu Verzögerungen kommen. Dies sorgte für Zulauf beim Yen, was sich negativ auf die Börse in Tokio auswirkte. In Hongkong stiegen HSBC um 2,1 Prozent und markierten den höchsten Stand seit drei Jahren. Hier stützte die erwartete Zinserhöhung in den USA. In Sydney schloss der Index auf dem höchsten Stand seit einem Monat. Hier stand vor allem die Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco im Fokus. Der Kurs schoss um 13,6 Prozent nach oben. Der Immobiliensektor legte um 1,9 Prozent zu und markierte den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Ein starkes Börsendebüt verzeichneten in Tokio SG Holdings. Es war der größte Börsengang in Japan in diesem Jahr. Die Aktien schlossen 17,7 Prozent über Ausgabepreis. Sunny Optical setzten in Hongkong ihre Talfahrt fort und verloren weitere 2,6 Prozent. Der Konzern hatte am Vortag einen 21-prozentigen Rückgang des Absatzes nach China gemeldet, was die Aktie um 7 Prozent ins Minus gedrückt hatte. Dagegen stiegen Bejing Capital Airport um 6,3 Prozent. Der Flughafenbetreiber hatte starke Verkehrszahlen vermeldet.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Selbst nach der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank dürfte nicht mehr viel passieren, vermuten Marktteilnehmer. Schließlich seien die Bücher für das Jahr nahezu geschlossen und auch der etwas stärker als erwartet ausgefallene Anstieg der britischen Inflationsrate am Vortag habe für keine nennenswerten Aktivitäten mehr gesorgt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Mittel Stivarga in China in neuer Indikation zugelassen

Bayer darf sein Krebsmedikament Stivarga in China künftig auch zur Zweitlinienbehandlung des Leberzellkarzinoms vermarkten. Eine entsprechende Zulassung erfolgte auf Basis einer Phase-III-Studie, die eine signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens von Leberkrebspatienten zeigte, die zuvor mit dem Bayer-Medikament Nexavar behandelt worden waren.

Neue Metro setzt sich ehrgeizige Ziele

Die Metro AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ etwas besser abgeschnitten als am Markt erwartet und blickt zuversichtlich auf das künftige Geschäft. Nach dem ersten vollständigen Quartal der "neuen" Metro nach der Aufspaltung der Gruppe, das insgesamt eher schwach ausfiel, hat sich das Unternehmen zum Teil ehrgeizige Ziele gesetzt.

Telekom und EWE wollen 2 Milliarden in ländliche Glasfaser stecken

