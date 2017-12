Berlin (ots) -



- Querverweis: Der Jahresrückblick liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei welchen Produkten legen Deutschlands Verbraucher besonderen Wert auf Qualität? Das unabhängige Verbraucherportal Testberichte.de (www.testberichte.de) hat analysiert, über welche Produkttests sich die Deutschen im Jahr 2017 am häufigsten informiert haben. Platz Eins des Testberichte.de-Produktrankings 2017 belegen Fernseher, dort standen sie bereits im Vorjahr. Es folgen Fahrräder und Autoreifen, beide stiegen im Vergleich zu 2016 um jeweils zwei Plätze nach oben.



Aufsteiger des Jahres sind die TV-Receiver, die gleich um 13 Plätze nach oben sprangen (auf Platz 12). Grund hierfür ist der seit diesem Jahr gültige neue Standard für terrestrisches Fernsehen DVB-T2, das viele älteren Fernseher nicht ohne einen modernen Receiver empfangen können. Ganz anders erging es den Tablets, die aus den Top 20 herausfielen und um 17 Ränge auf den 31. Platz abstürzten. Offensichtlich ist für diese Produktgattung zwischen kompakten Laptops und größer werdenden Smartphones immer weniger Platz.



Nutzer suchten 2017 auf Testberichte.de vor allem nach Unterhaltungselektronik wie Fernseher (Platz 1), Handys (4), Lautsprecher (5) und Kopfhörer (8), aber auch nach technischen Geräten des täglichen Gebrauchs wie Kaffeemaschinen (9), Waschmaschinen (11), Computermonitore (17) und Kühlschränke (20). Dass sich Konsumenten auch bei sicherheitskritischen Produkten vor einem Kauf gründlich informieren, zeigen vor allem die Autoreifen auf Platz 3 und die Kindersitze auf Platz 24.



Informationen zur Auswertung von Testberichte.de



Gemessen wurden die Produktkategorien, die im Jahr 2017 auf das stärkste Nutzerinteresse gestoßen sind, diese wurden mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. Datengrundlage ist die Anzahl der Einstiege in alle der rund 1.500 Produktkategorien auf www.testberichte.de im Zeitraum vom 11.12.16 bis zum 10.12.17. Der Vergleichszeitraum ist das Zeitjahr davor (11.12.15 bis 10.12.16).



Hier kann man den Testberichte.de Jahresrückblick (Grafik) herunterladen: www.testberichte.de/link/konsumenten2017



OTS: Testberichte.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/64915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_64915.rss2



Kontakt: Testberichte.de Niels Genzmer +49 30 91 207 - 124 presse@testberichte.de www.testberichte.de



PIABO PR GmbH Dominik Kratzenberg +49 30 25 76 205 - 18 testberichte@piabo.net www.piabo.net