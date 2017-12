Führender chinesischer Hersteller optischer Produkte reagiert auf steigende Nachfrage nach hochwertigen Weitwinkelbildern und fortschrittlichen Anwendungen in Verbraucher-, Industrie- und Profi-Märkten wie Mobilfunk, Automobil und AI.

ImmerVision, Entwickler exklusiver und patentierter Panomorph-Weitwinkeltechnologie, gibt mit Stolz bekannt, dass Sunny Optics (Zhongshan) Co., eine Tochtergesellschaft von Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd., ein führender Hersteller integrierter optischer Komponenten und Produkte, eine Lizenz für die Panomorph-Objektivtechnologie für die weltweite Herstellung erworben hat und die ersten hochauflösenden Panomorph-Superweitwinkelobjektive mit kleinem Formfaktor für Smartphones und mobile Geräte im ersten Quartal 2018 ausliefern wird.

Die Panomorph-Objektivtechnologie kombiniert modernstes optisches Design und fortschrittliche optimierte Algorithmen, darunter energiesparende Entzerrungsfunktionen, um hochauflösende Superweitwinkelbilder ohne Verzerrung zu produzieren, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Sunny Optical ist der größte chinesische Objektivhersteller für die beliebtesten Smartphone-Marken und Erstausrüster-Anwendungen wie Sportkameras, Überwachung, 360-Grad-Bilderfassung, Fahrzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge, TOF-Kameras, Biowissenschaften, Fabrikautomation, Videokonferenzen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (AI).

Mit dieser Vereinbarung kann Sunny nun der steigenden weltweiten Nachfrage nach hochwertiger Superweitwinkel-Optik im Miniaturformat nachkommen, wobei das Sichtfeld (FOV) bei Geräten mit einem, zwei und mehr Objektiven von 100 bis 260 Grad reicht. Sunny bietet fortschrittliche, innovative Bildgebungslösungen für neuartige Anwendungen in den Bereichen Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, erweiterte und virtuelle Realität, autonomes Fahren und darüber hinaus.

Die Vereinbarung wurde im Anschluss an mehrere erfolgreiche gemeinsame Projekte geschlossen und umfasst auch technische Zusammenarbeit. Die einzigartigen technologischen Fachkenntnisse und Bildgebungs-Expertise von ImmerVision sichern zusammen mit den qualitätskontrollierten ertragshohen Herstellungsverfahren von Sunny Optical eine einwandfreie immersive Optik und kurze Markteinführungszeiten.

"Es ist uns eine Ehre, unseren Kunden die Panomorph-Technologie von ImmerVision anbieten zu können", erklärte Zhang Zhiping, General Manager bei Sunny Optics. "Durch diese Zusammenarbeit wird Sunny seine Markttraktion steigern und die Nachfrage nach kommerzialisierten Panomorph-Produkten befriedigen. Außerdem werden damit fortschrittliche Bildgebungsoptionen für aufstrebende Technologien bereitgestellt das ist positiv für Sunny, ImmerVision und unsere Kunden."

Alessandro Gasparini, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei ImmerVision, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, Sunny Optics als offiziellen globalen Lizenzhersteller von Panomorph-Produkten begrüßen zu dürfen. Das Herstellungs-Knowhow von Sunny wird hochwertige, hochauflösende Panomorph-Superweitwinkelbilder für jedermann verfügbar machen. Diese Zusammenarbeit wird die nächste Generation von Smartphones und "sehfähigen" Geräten möglich machen, die Entwicklung von maschinellem Lernen und intelligenten Produkten beschleunigen und der Welt allgemein in allen möglichen Anwendungen eine bessere Sicht verschaffen."

Über Sunny Optics

Sunny Optics ist eine direkte Tochtergesellschaft der Sunny Optical Technology Group. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat Sunny Optics umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung gebrauchsfertiger Lösungen vom Konzeptdesign bis zur Herstellung erworben. Es bietet gleichbleibende und nachvollziehbare Qualitätskontrolle und hausinternen technischen Support.

http://www.sunnyoptical.com/en/default.html

http://www.lensworking.com/

Über ImmerVision

ImmerVision, ein führender Pionier auf dem Gebiet der Superweitwinkel-Bildgebung, vergibt Lizenzen für seine patentierte Panomorph-Technologie an Hersteller von Produkten und Software weltweit. Nur Panomorph-Objektive lassen sich an jedes Gerät und jede Anwendung anpassen. PanomorphEYE ermöglicht fortschrittliche Anwendungen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz.

https://www.immervisionenables.com/

