Die Niederlande schließen sich der österreichischen Klage gegen die Einführung einer deutschen Pkw-Maut an. Die Regierung gehe davon aus, dass das Vorhaben diskriminierend sei.

Die niederländische Regierung schließt sich der Klage Österreichs gegen die Einführung einer deutschen Pkw-Maut an. "Im Zentrum der niederländischen Bedenken steht, dass die deutschen Maut-Pläne gegen europäische Regeln verstoßen", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Die Regierung gehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...