Heilbronn (ots) - Der Ko-Präsident des Club of Rome, Ernst Ulrich von Weizsäcker, hat die Initiative des französischen Präsidenten Macron ausdrücklich gelobt, mehr private Investoren für den Umweltschutz zu gewinnen. Der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch) sagte er: "Macrons Einladung gilt einer Versöhnung zwischen Finanzwelt und Klimaschutz. Wenn über Nacht alle Buchwerte für Eigentum an fossilen Reserven auf Null reduziert würden, würde das eine rechnerische Wert-Vernichtung in der Größenordnung von bis zu 20 Billionen Dollar mit sich bringen. Und das könnte eine Finanzkrise vielfach größer als die von 2008 auslösen."



In der Finanzwelt könne man stellenweise "Panikstimmung" wegen solcher "stranded assets" verspüren, fuhr der Wissenschaftler fort. "Macron scheint sich zu bemühen, hier zu besänftigen und einen Trend des Investierens in Richtung Klimaschutz auszulösen." Wenn das gelinge, so von Weizsäcker, sei das ein deutliches Zeichen an die USA. "Wenn Europa in der Hinsicht einen Stimmungswandel in der Finanzwelt hinbekommt, ist das für Trump ein viel kräftigeres Signal als markige Sprüche aus dem politischen Raum."



