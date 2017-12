München (ots) -



Lange Winterspaziergänge, lustige Spieleabende und rasante Schlittenfahrten - das sind nur einige der vielen schönen Momente, die den Winter für viele zur erklärten Lieblingsjahreszeit machen. Doch leider gibt es dabei oft ein Problem - denn Winterzeit heißt auch Erkältungszeit. Oft ist die Nase verstopft und ein leckeres Raclette-Dinner oder ein gemütlicher Abend vor dem Kamin sind nur noch halb so schön wie sonst. Schluss damit! Otriven gegen Schnupfen 0,1% Dosierspray lässt Sie auch in der Winterzeit frei durchatmen.



Warum die Nase verstopft



Eine verstopfte Nase ist in allen Situationen überflüssig. Sie trübt den Geschmackssinn, hält uns nachts wach, ärgert uns im Büro und stört uns womöglich sogar beim ersehnten Silvesterkuss. Auch unsere gute Stimmung geht dann schnell den Bach herunter. Doch warum werden Erkältungen und verstopfte Nasen gerade im Winter zum Problem? Grund sind meistens die starken Temperaturschwankungen zwischen der klirrenden Kälte draußen und der warmen Heizungsluft drinnen. Gerade die Heizungsluft trocknet die Schleimhäute schnell aus. Das führt dazu, dass Bakterien und Viren schlechter abtransportiert werden. Die Nasenschleimhaut ist dann schnell entzündet, schwillt an und blockiert den Atemweg. Eine freie Nase und unbeschwerte Erlebnisse gehören damit erst einmal zur Vergangenheit.



Mit kleinen Tricks zur freien Nase



Einige praktische Alltags-Tipps können helfen, die Schleimhäute zu befeuchten und Erkältungen fernzuhalten oder loszuwerden. Um dem Körper Feuchtigkeit zuzuführen, ist es vor allem wichtig, viel zu trinken. Kleine Schälchen mit Wasser, die auf dem Heizkörper platziert werden, und regelmäßiges Stoßlüften erhöhen die Luftfeuchtigkeit und befeuchten so auch die Schleimhäute. Wenn der Schleim bereits festsitzt, heißt es: Fleißig Inhalieren - zum Beispiel mit einem Kamille-Dampfbad! Mit etwas Geduld ist man den störenden Schnupfen dann bald los.



Aber was tun, wenn man nicht warten kann, bis der Schnupfen überstanden ist? Hier bieten rezeptfreie Präparate aus der Apotheke schnelle Hilfe - zum Beispiel das Otriven gegen Schnupfen 0,1% Dosierspray.



Das Spray verzichtet vollständig auf Konservierungsstoffe und ist dadurch schonend zur Nasenschleimhaut. Außerdem ermöglicht die spezielle Dosierdrüse eine genaue, einfache und vor allem praktische Applikation. Jetzt heißt es: Tief durchatmen und die schönen Momente des Winters in vollen Zügen genießen!



Weitere Informationen zum Otriven gegen Schnupfen 0,1% Dosierspray und zu anderen Otriven-Produkten finden Sie auf der Otriven-Website unter http://www.otriven.de/mittel-gegen-schnupfen/schnupfenmittel.



Pflichtangaben:



Otriven gegen Schnupfen 0,1 % Dosierspray ohne Konservierungsstoffe Nasenspray, Lösung zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren (Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid).



Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem. Schnupfen (Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Nasennebenhöhlenentzündungen sowie bei Tubenmittelohrkatarrh in Verbindung mit Schnupfen. Dieses Präparat ist für Erwachsene und Schulkinder bestimmt.



Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Referenz: OTR7-E03



Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Marken sind Eigentum der GSK Unternehmensgruppe oder an diese lizenziert. CHDE/CHOTRI/0077/17 - 20171206



