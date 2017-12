Luxemburg - Wachstumsstark und disruptiv: Regelmäßig sind es junge Tech-Unternehmen, die Börsengeschichte schreiben, so Eoin Donegan, Fondsexperte der GAMAX Management AG, die den Gamax Funds - Junior I (ISIN LU0743996067/ WKN A1JU6B) verwaltet.Facebook, Amazon, Netflix und Google etwa hätten vor zehn Jahren nicht einmal in die Top-Ten der börsennotierten Unternehmen gehört. Heute jedoch kämen sie gemeinsam auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,7 Billionen US-Dollar. Ein frühes Investment hätte sich für viele Anleger dementsprechend gelohnt: Wer beispielsweise vor 20 Jahren 2.000 US-Dollar in Amazon investiert hätte, wäre heute Millionär. Anleger müssten sich aber nicht zu sehr über verpasste Chancen ärgern: Auch 2018 würden wieder einige vielversprechende Tech-Unternehmen an die Börsen streben. Die Fondsboutique GAMAX Management AG werfe einen ersten Blick auf die potenziellen Neulinge, ihre Stärken und ihre Risiken.

Den vollständigen Artikel lesen ...