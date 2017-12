Durch ein neues Bewertungsmodell, das versicherungstechnische Risiken in der Schaden- und Unfallversicherung exakter abbildet, hat die UNIQA Insurance Group ihre Solvency-II-Kapitalquote markant erhöhen können. Die Quote betrug per Ende September 259 Prozent, nach davor bereits sehr guten 215 Prozent, erklärte der börsennotierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...