Ex-Kunden der einst weltgrößten Bitcoin-Börse fordern die Aufhebung des Konkursverfahrens. Der umstrittene Mt.Gox-Eigentümer würde sonst zum Milliardär. Der Streit zeigt, was der Hype um die Digitalwährung ausgelöst hat.

Mark Karpelès war schon vieles in der Bitcoin-Welt. Als Besitzer der einst führenden Bitcoin-Börse Mt.Gox war der Franzose einer der ersten Helden digitaler Währungen, bevor er zum Bitcoin-Banditen abgestempelt wurde. Denn sein in Tokio beheimateter Handelsplatz kollabierte nach Computerproblemen, Währungsraub und - so die unbewiesene Vermutung der japanischen Polizei - einem tiefen Griff in die Börsenkasse im Jahr 2013. Ein Jahr später folgte offiziell der Konkurs. Jetzt könnte der Boom der ersten globalen Kryptowährung den Bitcoin-Pleitier zum Dollar-Milliardär machen - wären da nicht seine alten Kunden und heutigen Gläubiger.

Diese nämlich forderten in einer neuen Volte im Gerichtsverfahren um Mt.Gox und Karpelès diese Woche die japanischen Richter auf, die Börse aus dem Konkursverfahren zu entlassen. Denn nach Meinung der Gläubiger übersteigt der Wert der verbliebenen Bitcoins in der Konkursmasse die Verbindlichkeiten inzwischen um ein Vielfaches. Damit wäre die Börse wieder liquide.

Das Motiv der Ex-Kunden ist klar: Es geht um die Verteilung des Milliardenschatzes von Mt.Gox. Und bei der sehen sie sich unfairerweise mit Krumen abgespeist, während ihr Feindbild Karpelès massiv von den Kursgewinnen der Währung seit 2014 ...

