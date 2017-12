Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zwei Gütesiegel für E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail(press1) - 7. Dezember 2017 - Der E-Mail-Marketingspezialist Inxmail istvom Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) mit den Gütesiegeln"Software Made in Germany" und "Software Hosted in Germany" ausgezeichnetworden. "Der BITMi verleiht die Gütesiegel, um die Qualität deutscherSoftwareprodukte zu unterstreichen", heißt es in der Laudatio des BITMi-Präsidenten Dr. Oliver Grün. "Die ausgezeichneten Lösungen InxmailProfessional und Inxmail Commerce vereinen alle Eigenschaften, die eineerfolgreiche Software auch international benötigt."Software Made in Germany"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit den BITMi-Gütesiegeln",betont Inxmail CEO Peter Ziras. "Die Siegel bestätigen den hohen Anspruchan unser Portfolio aus Technologie, Service und Expertenwissen." Die E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail zeichnen sich laut BITMi vor allemdurch Anwenderfreundlichkeit, Flexibilität, durchdachtes Design undKosteneffizienz aus. Zudem würden die Produkte von einem kompetentenKundenservice flankiert und hätten sich bereits erfolgreich in der Praxisbewährt.Software Hosted in GermanyDas Gütesiegel "Software Hosted in Germany" richtet sich an Hersteller,die per Internet nutzbare Lösungen anbieten. Die Inxmail Lösungen werdenin einem Rechenzentrum in Deutschland gehostet und unterliegen somitdeutschem Recht - insbesondere dem deutschen Datenschutzrecht.Dank des Server-Standorts in Deutschland, einer leistungsstarkenVersandtechnologie und einer weltweiten Vernetzung vereint Inxmail allewesentlichen Erfolgsfaktoren für zuverlässige Zustellung im E-Mail-Marketing. "Wir sind Verfechter für erlaubnisbasiertes E-Mail-Marketingund setzen alles daran, dass die Botschaften unserer Kunden im Posteingangder Empfänger ankommen", betont Ziras.Ein weiteres Kriterium für das Siegel ist, dass die E-Mail-Marketinglösungen sowie dort gespeicherte, personenbezogene DatenDeutschland nicht verlassen, es sei denn, der Auftraggeber verlangt dies.Inxmail verpflichtet sich darüber hinaus, sowohl technische als auchorganisatorische Maßnahmen in Bezug auf den Datenschutz beim BITMi zuhinterlegen.Ausgezeichnete LösungenMit Inxmail Professional lassen sich hochpersonalisierte E-Mail-Kampagnenund eine ganzheitliche Kommunikation realisieren. Dafür bietet die Lösungflexible und mobil optimierte Newsletter-Templates. Über ihreleistungsstarken Schnittstellen zu CRM-, ERP-, CMS-, E-Commerce- undWebanalyse-Tools lässt sich die E-Mail-Marketinglösung außerdem nahtlos inbestehende Systemlandschaften einbinden. Inxmail Professional zeichnetsich zudem durch höchste Zustellsicherheit aus und ermöglicht einenrechtssicheren Versand.Inxmail Commerce ist spezialisiert auf One-to-One-Mails wie Transaktions-,System- und Triggermailings. Dazu zählen unter anderem Bestell-, Versand-und Retourenbestätigungen, Produktbewertungen, Passworterinnerungen aberauch mehrstufige Onboarding-Maßnahmen wie Willkommensstrecken.Über den Bundesverband IT-Mittelstand e.V.Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi, http://www.bitmi.de) ist dereinzige IT-Fachverband, der ausschließlich mittelständische Interessenprofiliert vertritt. Im BITMi sind sowohl direkte Mitglieder als auch demBITMi assoziierte Verbände zusammengeschlossen. Der Verband repräsentiertdamit die Interessen von mehr als 1.000 mittelständischen IT-Unternehmenin Deutschland mit einem Umsatzvolumen von mehr als einer Milliarde Euro.Weitere Informationen zu den Siegeln: http://www.software-made-in-germany.orgÜber InxmailMit knapp 20 Jahren Erfahrung ist Inxmail Pionier der Software-Entwicklungim E-Mail-Marketing. Inxmail begleitet seine Kunden und Partner mitüberzeugendem Service und baut deren Potenziale zielgerichtet aus. Dafürschöpft das Unternehmen aus einem breiten Portfolio an Technologie undService. Die Lösungen werden flexibel den spezifischen Kundenanforderungenangepasst. Mit Inxmail setzen über 2.000 Kunden in mehr als 20 Ländernerfolgreiche E-Mail-Marketing- und Multi-Channel-Kampagnen um. WeitereInformationen erhalten Sie unter: http://www.inxmail.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

December 13, 2017 08:00 ET (13:00 GMT)