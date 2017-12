Der Spardruck auf ARD und ZDF steigt zusehends. Doch an die wirklichen Kostenposten oder gar die Zusammenlegung von Anstalten traut sich niemand ran. Alle Reformen scheitern.

Jenseits der Alpen könnte die Welt bald eine bessere sein. Zumindest aus der Sicht all jener, die Rundfunkbeiträge ablehnen. Am 4. März stimmen die Schweizer ab, ob sie ihre TV- und Radiogebühren abschaffen wollen. Einer aktuellen Umfrage zufolge tendieren inzwischen 50 Prozent der Eidgenossen dazu, für das Aus zu stimmen. Kippt das Rundfunkgebot, würden die Schweizer damit Mediengeschichte schreiben. Zum ersten Mal würde eine öffentlich finanzierte TV- und Rundfunkanstalt in Westeuropa kippen. Eine Anstalt, die auf viel Historie aufbaut, die aber eine nur teuer aufrechtzuerhaltende Zukunft hat.

Umgerechnet gut 390 Euro im Jahr müssen die Schweizer an Rundfunkgebühren zahlen, so viel wie in keinem anderen Land der Welt. In Deutschland werden 210 Euro je Haushalt fällig. Ohne Gebühreneinnahmen wäre die 1931 gegründete Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), ein Komplex aus sieben Fernseh- und 17 Radiosendern, kaum überlebensfähig. Generaldirektor Gilles Marchand hat bereits angekündigt, im Fall der Fälle seinen 6000 Mitarbeitern kündigen zu müssen.

Schon verweisen Journalisten des Landes darauf, dass die Schweiz ohne TV-Sendungen wie die "Tagesschau" oder Live-Übertragungen von Roger Federers Tennisspielen nicht dieselbe wäre. Das Publikum scheint das nicht umzustimmen. Die besten Sendungen würden sich selbst tragen, die SRG solle effizienter wirtschaften, so der Tenor der erstarkenden Abschaffungsbefürworter.

Die Schweizer "No Billag"-Bewegung erfreut auch die Gebührengegner in Deutschland. Hier leistet man sich das teuerste Rundfunksystem der Welt. Daran wird hierzulande aber nicht gerüttelt werden. Im Gegenteil: Die zuständigen Bundesländer gehen planlos Reformen an, verfangen sich in Kleinstaaterei und würgen jeden vernünftigen Vorschlag, wie die Kosten in den Griff zu bekommen wären, ab. Am Ende steht den Deutschen sogar die nächste Erhöhung der Beiträge ins Haus.

Dabei schrumpft parallel zur kontinuierlichen Ausdehnung die Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung. Beitragsgegner stellen sich schon mal mit Protestplakaten in die Stadt und gehen lieber ins Gefängnis, als zu zahlen. Ein Tübinger Richter lässt einen derartigen Fall gerade vor dem Europäischen Gerichtshof prüfen. Im kommenden Frühjahr wird sich das Verfassungsgericht mit den Beiträgen befassen, gegen die unter anderem der Autovermieter Sixt zu Felde zieht. Auch die rechtspopulistische AfD hat das Reizthema längst für sich entdeckt. Im vergangenen Jahr schon kündigte sie an, in den Landesparlamenten eine Kündigung des Rundfunkstaatsvertrags zu beantragen.

Die Probleme sind dabei ähnlich gelagert wie in der Schweiz. Die TV-Sender verlieren junge Zuschauer an Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime. Geschaut wird zudem nicht mehr abends gemeinsam vor dem Fernseher, sondern jederzeit, auf dem Smartphone und allein in der U-Bahn. Der Trend ist Zeichen einer Zeitenwende: Die Digitalisierung frisst sich seit Jahren durchs Mediengeschäft. Und während Verlage nach neuen Geschäftsmodellen im Internet fahnden, werden ARD, ZDF und Co. immer weiter mit immer noch mehr Gebührengeld finanziert. Inzwischen tobt ein regelrechter Lobbykrieg zwischen privaten und öffentlichen Meinungsmachern.

Der "Spiegel" schoss sich zuletzt mit einer Titelgeschichte gegen die Öffentlichen ein. Anke Schäferkordt, Vorstandschefin des TV-Konzerns RTL, nimmt nun die Politik in die Pflicht: "Es ist an der Zeit, dass die vielen losen Enden der Regulierungsvorhaben und ihre Konsequenzen für die deutsche Medienlandschaft und die Medienunternehmen endlich verstanden und vor allen Dingen zu einem stimmigen Gesamtansatz zusammengeführt werden", ...

