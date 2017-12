IRW-PRESS: Petroteq Energy Inc: Petroteq Energy meldet Aufnahme von Joseph Abrams in Board of Advisors von PetroBLOQ

Petroteq Energy meldet Aufnahme von Joseph Abrams in Board of Advisors von PetroBLOQ

Co-Founder von Inter-Mix Media und The Software Toolworks bringt Know-how beim Aufbau aufstrebender Technologieunternehmen mit ein Los Angeles (Kalifornien), 13. Dezember 2017. PetroBLOQ LLC, ein gemeinsames Unternehmen von Petroteq Energy Inc. und First Bitcoin Capital Corp. (TSX Venture: PQE, OTCQX: PQEFF, Frankfurt: A2DYWC) (Petroteq Energy oder das Unternehmen), gibt bekannt, dass es Joseph Abrams in sein Board of Advisors aufgenommen hat. Herr Abrams war Mitbegründer von Inter-Mix Media Inc. und führte ein Unterhaltungsportal mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Dollar ein. Im Jahr 2005 wurde MySpace von Inter-Mix für 580 Millionen Dollar an NewsCorp verkauft. Er war auch Mitbegründer von The Software Toolworks Inc., eines Softwareentwicklungsunternehmens, bei dem er für alle betrieblichen Funktionen während des Wachstums von einem Start-up zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 50 Millionen Dollar verantwortlich war. Herr Abrams leitete über zehn F&Ü-Transaktionen, verhandelte zwei sekundäre Angebote für über 100 Millionen Dollar aus und eröffnete Niederlassungen und Joint Ventures in Europa, Asien, Südostasien, Australien und Südamerika. Dies führte 1994 schließlich zur Übernahme des Unternehmens durch Pearson PLC für 462 Millionen Dollar. Herr Abrams war ein Seed-Investor und Berater von ZAGG, einem Unternehmen für Mobilfunkzubehör, für das er einen Börsengang mitorganisierte und dessen Marktkapitalisierung während seiner Funktion als Berater von 13 auf 300 Millionen Dollar stieg. Herr Abrams sitzt in den Boards verschiedener börsennotierter und privater Unternehmen und kann in den Bereichen strategische Planung, Kapitalstruktur, Einführungen auf öffentlichen Märkten sowie Forschung eine umfassende Erfahrung vorweisen. Er ist auf aufstrebende Wachstumsunternehmen in mehreren Branchen spezialisiert, einschließlich Technologie, technologische Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelentdeckung, Verbraucherprodukte, Big Data und Online-Arbeitsvermittlung. Herr Abrams war ein Adjunct Graduate Faculty Member und Professor für Wirtschaftsprüfung, Finanzen und Statistik (Accounting, Finance und Statistics) des MBA-Programms an der Central State University. Er ist ein Mitglied des Simon School Executive Advisory Committee und der William E. Simon Graduate School of Business der University of Rochester. Wir freuen uns, Joe Abrams als Mitglied des Board of Advisors von PetroBLOQ gewonnen zu haben, sagte Alex Blyumkin, CEO von Petroteq Energy. Er hat zahlreiche erfolgreiche aufstrebende Technologieunternehmen gegründet und einen beträchtlichen Wert für die Investoren geschaffen und wir gehen davon aus, dass seine Beiträge für PetroBLOQ bei der Revolutionierung der Öl- und Gasbranche mittels Technologie von grundlegender Bedeutung sein werden. Ich konnte mich aus erster Hand davon überzeugen, wie die Technologie eine Branche verändern kann, sagte Herr Abrams. Ich bin der Auffassung, dass Blockchains die Transaktion und Interaktion von Unternehmen und Verbrauchern in so vielen Branchen verändern werden, und ich freue mich, meine Erfahrungen und mein Know-how mit anderen zu teilen und mit den innovativen Menschen von PetroBLOQ zusammenzuarbeiten. Über PetroBLOQ PetroBLOQ ist ein gemeinsames Unternehmen von Petroteq Energy Inc. (TSX Venture: PQE, OTCQX: PQEFF, Frankfurt: A2DYWC9 und First Bitcoin Capital Corp. (OTC: BITCF) zur gemeinsamen Entwicklung der ersten Lieferkettenmanagement-Plattform, die auf einer modernen Blockchain-Technologie basiert, die die Anforderungen globaler Transaktionen in der Öl- und Gasbranche erfüllt. Über Petroteq Energy Inc. Petroteq Energy ist mit der Entwicklung und Implementierung seiner eigentumsrechtlich geschützten umweltfreundlichen Technologien zur Schwerölaufbereitung und -gewinnung befasst. Unser eigentumsrechtlich geschützter Prozess produziert keinerlei Treibhausgase und keinerlei Abfall und erfordert keine hohen Temperaturen. Petroteq konzentriert sich momentan auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen und den Ausbau der Produktionskapazität seiner Anlage in Asphalt Ridge, Utah. Außerdem (i) hält das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an einer Explorations- und Produktionsanlage von Accord GR Energy Inc. im Südwesten von Texas, (ii) verfügt über ein Joint Venture mit Recruiter.com und Oilprice.com, das internetbasierte Arbeitsvermittlungs- und Karrieredienstleistungen für den zunehmend qualifizierten und spezialisierten Energiesektor anbietet, und (iii) entwickelt eine fortschrittliche Blockchain-Lösung für den Energiesektor in einem Projekt mit der Bezeichnung PetroBLOQ, das die Optimierung der Workflow-Prozesse der petrochemischen Industrie zum Ziel hat. Über First Bitcoin Capital Corp. First Bitcoin Capital beschäftigt sich mit der Entwicklung digitaler Währungen, eigener Blockchain-Technologien und einem digitalen Geldwechsel - www.CoinQX.com (Beta). First Bitcoin Capital war das erste börsennotierte Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie gerichtet war. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.BitcoinCapitalCorp.com. Mehr über Petroteq Energy Inc. erfahren Sie hier: www.petroteq.energy.

Mehr über PetroBLOQ erfahren Sie hier: www.petrobloq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Wörter wie "können", "würden", "könnten", "sollten", "möglich", "werden", "suchen", "beabsichtigen", "planen", "voraussehen", "glauben", "schätzen" "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, die sich auf PetroBLOQ beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren, einschließlich Aussagen über den erwarteten Beitrag von Joseph Abrams, unsere Pläne zur Revolutionierung der Öl- und Gasindustrie durch Technologie, die erwarteten Auswirkungen der Blockchain-Technologie, wie Industrie, Unternehmen und Verbraucher handeln und interagieren und unseren Plan, die erste Supply-Chain-Management-Plattform zu entwickeln, die auf fortschrittlicher Blockchain-Technologie für die globalen Transaktionsanforderungen der Öl- und Gasindustrie basiert. Alle Aussagen, außer Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten von PetroBLOQ in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, basierend auf Informationen, die PetroBLOQ zur Verfügung stehen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Analysen, die PetroBLOQ unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet. Ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen die Erwartungen und Prognosen von PetroBLOQ erfüllen, hängt von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten ab, von denen viele schwer vorherzusagen sind Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance und die finanzielle Lage von PetroBLOQ erheblich von den Erwartungen abweichen.

Einige der "Risikofaktoren", die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen von PetroBLOQ in dieser Pressemitteilung abweichen, beinhalten ohne Einschränkung den Beitrag von Joseph Abrams, unsere Fähigkeit, die Öl- und Gasindustrie durch Technologie und die Zukunft zu revolutionieren, Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf die Art und Weise, wie Industrien, Unternehmen und Verbraucher interagieren und unsere Fähigkeit, die erste Supply-Chain-Management-Plattform basierend auf fortschrittlicher Blockchain-Technologie für die globalen Transaktionsbedürfnisse der Öl- und Gasindustrie zu entwickeln; Änderungen in Gesetzen oder Vorschriften; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen oder Geschäftschancen zu nutzen, sei es aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; Status der Weltölmärkte, Ölpreise und Preisvolatilität; Zustand der Kapitalmärkte und Fähigkeit von PetroBLOQ, Kapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; potenzieller Ausfall der Geschäftspläne oder des Geschäftsmodells von PetroBLOQ oder Petroteq; unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Verfügbarkeit von Finanzmitteln und anderem Kapital; nicht versicherbare oder nicht versicherte Risiken; mögliche Interessenkonflikte von Offizieren und Direktoren; und sonstige allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Bedingungen und Faktoren, einschließlich der Risikofaktoren, die in der jährlichen Discussion and Analysis von Petroteq für das am 31. August 2016 endende Geschäftsjahr erörtert wurden, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten Provinzen Kanadas eingereicht wurde und bei www.sedar.com abrufbar ist.

Falls beliebige Faktoren das PetroBLOQ in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Außerdem übernimmt PetroBLOQ keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. PetroBLOQ übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Pressemeldung erwähnten Wertpapiere wurden bzw. werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. es besteht eine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren bzw. kein Vermittlungsangebot betreffend den Kauf von Wertpapieren dar. Jede offizielle Emission von Wertpapieren muss in den Vereinigten Staaten über einen Prospekt erfolgen, in dem detaillierte Informationen zum Unternehmen und seiner Firmenführung sowie zu den entsprechenden Finanzberichten enthalten sind.

Petroteq Energy, Inc. Alex Blyumkin Chief Executive Officer 800.979.1897

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41800 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41800&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA71678 B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA71678B1076

AXC0207 2017-12-13/14:30