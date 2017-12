Netzwerk niedrigster Latenz von Leosat soll Datenkonnektivität revolutionieren

LeoSat Enterprises wird eine Konstellation von bis zu 108 Kommunikationssatelliten ins niedrige Erdorbit bringen und hat eine Vereinbarung mit DCS Telecom, einem führenden Telekommunikationsanbieter von Satelliten- und Netzwerklösungen im Nahen Osten, Afrika und Asien, geschlossen.

DCS Telecom wird seine bestehenden Satellitenlösungen mithilfe von LeoSat modernisieren, um den Kunden Zugang zu einem einzigartigen Netzwerk mit niedriger Latenz zu ermöglichen, das die Datenkonnektivität revolutionieren soll. Das System von Kommunikationssatelliten im niedrigen Erdorbit von LeoSat kann im Vergleich zu herkömmlichen satellitenbasierten und terrestrischen Lösungen, die heute verwendet werden, niedrigere Latenzzeiten und eine höhere durchgängige Sicherheit erzielen. Dies wird durch eine fortschrittliche und einzigartige Systemarchitektur mithilfe optischer Intersatelliten-Laserlinks erreicht, die Satelliten miteinander verbinden und eine faserähnliche Symmetrie bei Gigabit-Geschwindigkeiten erzeugen. Gleichzeitig wird höchste Sicherheit geboten, da die Daten verschlüsselt und im gesamten Netzwerk durchgängig gesichert werden, ohne terrestrische Berührungspunkte.

Für Unternehmenskunden können die Schlüsselattribute des LeoSat-Systems in einer Reihe von Anwendungsbereichen genutzt werden, um beispielsweise Banken sichere Netzwerke für ihre Auslandsniederlassungen zur Verfügung zu stellen, enorme Uploadbandbreiten für die Öl- und Gasförderung sowie eine nahtlose Konnektivität für Schifffahrt und Flottenmanagement zu ermöglichen oder um satellitengestützte 4G- und 5G-Backhaul-Verbindungen für Mobilfunkbetreiber bereitzustellen. LeoSat kann nicht nur Wettbewerbsvorteile auf den bestehenden Märkten für Satellitendienste in der MENA-Region und darüber hinaus bieten, sondern wird auch zum Ausbau dieser Märkte beitragen, indem neue Möglichkeiten durch ein bislang unerreichtes Leistungsniveau in Verbindung mit weltweiter Reichweite eröffnet werden.

Ronald van der Breggen, Chief Commercial Officer von LeoSat, sagte: "Weltweit tätige Unternehmen benötigen heutzutage augenblicklich eine flächendeckende Infrastruktur, die schnell, sicher und zuverlässig ist Daher ermöglicht LeoSat die Datenvernetzung im Weltraum und setzt damit neue Maßstäbe für Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen. Unternehmen wie DCS Telecom, die innovative Konnektivitätslösungen anbieten möchten, kann LeoSat bei der Erschließung neuer Märkte und der Erzielung von Geschäftswachstum helfen. Wir freuen uns, dass mit dieser jüngsten Vereinbarung die Zusagen, die wir von unseren Kunden und Wiederverkäufern erhalten haben, der Schwellenwert von einer halben Milliarde US-Dollar überschritten wurde."

Essam Khalil, CEO von DCS Telecom, ergänzte: "DCS Telecom bietet hochwertige gemanagte Netzwerkdienste in Asien, dem Mittleren Osten und Afrika an. Wir sind auf maßgeschneiderte Lösungen und die Implementierung innovativer Technologien spezialisiert und freuen uns daher sehr, die einzigartige neue LEO-Systemarchitektur von LeoSat in unser Portfolio aufnehmen zu können. LeoSat bietet das, worauf die Datenkommunikation gewartet hat, und wir erwarten, dass es für unsere Kunden aus Behörden und Militär, Unternehmensnetzwerke und mobiles Backhaul sowie unsere Öl- und Gaskunden gut geeignet ist."

LeoSat arbeitet derzeit mit Thales Alenia Space, einem Unternehmen mit beispiellosem Know-how in der Entwicklung und Herstellung von LEO-Satelliten, an der Fertigstellung des Produktionsplans, um den Weg für die Produktion und den Einsatz der gesamten Konstellation zu ebnen. ENDE

Über LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises wurde gegründet, um die modernsten Entwicklungen im Bereich der Satellitenkommunikationstechnologien zu fördern, um eine neue Anordnung mit Satelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn zu entwickeln und zu lancieren, die den weltweit ersten verfügbaren, extrem schnellen und sicheren Geschäftsdatendienst bereitstellen wird.

Mit bis zu 108 Kommunikationssatelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn in der Anordnung ist LeoSat das erste Unternehmen, das alle Hochdurchsatz-Satelliten (HTS) in der Anordnung durch Laserstrahlen miteinander verbindet, wodurch ein optisches Rückgrat im Raum geschaffen wird, das ca. 1,5 Mal schneller als Glasfaser ist und wobei keine Erdberührungspunkte notwendig sind. Diese Reihe einzigartiger Merkmale ermöglicht LeoSat, eine sofortige Infrastruktur überall auf der Welt bereitzustellen, die schnell, sicher und zuverlässig ist.

LeoSat hat seinen Geschäftssitz in Washington DC und arbeitet derzeit im Hinblick auf die Konstellation von Ka-Band-Kommunikationssatelliten im niedrigen Erdorbit mit Thales Alenia Space zusammen. Nach der Inbetriebnahme bietet die Satellitenkonstellation äußerst sichere und schnelle Kommunikationsdienste und Bandbreiten mit geringer Latenz für den Geschäftsbetrieb in den Bereichen Telekommunikations-Backhaul, Energie, Seeverkehr und öffentliche Hand sowie auf internationalen Geschäftsmärkten. Die Inbetriebnahme der Konstellation ist für das Jahr 2019 geplant. www.leosat.com

Über DCS Telecom

DCS TELECOM ist ein 18-jähriger Anbieter von Satellitenkommunikations- und Konnektivitätslösungen mit vier globalen Niederlassungen in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Marokko und einem Team von mehr als 50 Mitarbeitern, der im Laufe der Jahre ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet. DCS TELECOM hat ein starkes Netzwerk von namhaften Kunden in fast allen Industriezweigen aufgebaut, von Behörden und Militär bis hin zu Öl und Gas, Telekommunikationsbetreibern, Bildung, Bauwesen, Gesundheitswesen, Schifffahrt und Logistik.

Im Laufe der Jahre hat DCS TELECOM zudem ein sehr effizientes weltweites Partnernetzwerk gebildet, das in Verbindung mit ausgezeichneten Konnektivitätslösungen zu einem stetig zunehmenden Gesamtwachstum geführt hat, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für das Vertrauen in seinen Namen auf dem Markt.

