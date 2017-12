Wenn ein Hersteller von Nahrungsmitteln für Montag eine Produktion plant, in der keinerlei Spuren von Nüssen enthalten sein dürfen, ist das für ihn eine Herausforderung. Einerseits steht am produktionsfreien Sonntag die große Reinigung der Maschinen an, zum anderen ist ein Winkelzug in der Produktio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...