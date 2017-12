INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzerns Eli Lilly will auch im kommenden Jahr dank guter Geschäfte mit bereits neu erhältlichen Medikamenten mehr verdienen. Aber auch neue Zulassungen in den USA sollen dazu beitragen. So rechnet Eli Lilly etwa mit grünem Licht von der US-Behörde für den Wirkstoff Baricitinib zur Behandlung von rheumatoider Arthritis sowie für das Migränemittel Galcanezumab. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 2018 auf 4,60 bis 4,70 US-Dollar steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Beim Umsatz rechnet Eli Lilly mit einem Zuwachs auf 23 bis 23,5 Milliarden Dollar. Bis 2020 sollen die Erlöse jährlich im Schnitt um mindestens fünf Prozent zulegen.

Für das laufende Jahr peilt Eli Lilly beim bereinigte Gewinn je Aktie weiterhin 4,15 bis 4,25 Dollar an, nach 3,52 Dollar im Vorjahr. Allerdings rechnet das Unternehmen beim Gewinn inklusive Sonderkosten wie Abfindungen, Kündigungen und Werksschließungen nun mit etwas weniger als zuvor. Eli Lilly will sich schlanker aufstellen und sich stärker auf die Entwicklung neuer Medikamente konzentrieren. Bis zum Jahresende will das Unternehmen rund 3500 Stellen streichen./mne/mis/jha/

