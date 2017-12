London, Singapur und München (ots/PRNewswire) -



Cloud4C, ein aufstrebender, weltweiter Führer im Bereich der Cloud-Dienste und Managed Services, gab heute die Ernennung von Valerie Irene Duebell als Senior Vice President der Abteilung International Sales and Global Alliances bekannt.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160804/395631LOGO )



Valerie bringt nahezu zweieinhalb Dekaden an umfangreicher, internationaler Geschäftserfahrung in der IT-Branche (Cloud Computing, SW, HW, Wartung) mit sich. Ihre Erfahrung umfasst reife und aufstrebende Märkte sowie die Leitung multifunktioneller, internationaler Großunternehmen in den Bereichen Vertrieb, Vertriebsweg, Marketing, Vorverkauf und Vertriebsaktivitäten. Das Unternehmen wird von ihrer außerordentlichen Erfolgsgeschichte in den Bereichen der Existenzgründung sowie der Transformation und Leistungssteigerung etablierter, traditioneller Unternehmen, mit dem Ziel, diesen zu einem neuen Niveau zu verhelfen, profitieren. Darüber hinaus bringt sie Erfahrung im Management großvolumiger Geschäfte und dem Abschließen von Multi-Brand- und Multi-Millionen-Dollar-Deals mit.



Valerie steigt von IBM in das Unternehmen ein und hielt zuvor Führungspositionen bei AWS, Fujitsu und Microsoft im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Nahost und Afrika inne.



"Ich bin hocherfreut, dass Valerie unserer Organisation beitritt", erklärte Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von Cloud4C. "Sie verfügt über umfassende Erfahrungswerte in den Bereichen Alliance Management und Turnaround und versteht es, durch Allianzen sowohl entwickelte als auch emporstrebende Märkte weltweit zu erschließen. Sie teilt unsere Wertvorstellungen und Geschäftsschwerpunkte, so dass unsere weltweiten Teams und Kunden enorm von ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrem Verstand profitieren werden."



Valerie wird an Mr. Sridhar Pinnapureddy, dem Gründer und CEO von Cloud4C, berichten. Sie wird schwerpunktsmäßig mit der Wachstumsförderung und Markterweiterung mittels weltweiter Allianzen beschäftigt sein.



"Es freut mich sehr, mich Cloud4C - einem aufstrebendem, globalen Akteur, anzuschließen", so Valerie, "und ich beabsichtige, mit meiner Branchenerfahrung Wachstum zu fördern und Allianzen zu gewinnen, so dass dadurch sowie durch die Erhöhung von Marktanteilen Kundenbedürfnisse weltweit erfüllt werden können."



Cloud4C: Daten und Fakten



Cloud4C ist ein aufstrebender, globaler Führer im Bereich der Managed Services und verfügt über Niederlassungen in dreizehn Ländern auf dem amerikanischen Kontinent, der APAC-Region, Nahost und Europa. Das Unternehmen bedient globale Konzerne und betreibt erfolgskritische Anwendungen, die eine weltweite Präsenz erforderlich machen und den strikten Vorschriften zur Datenhoheit entsprechen.



OTS: Cloud4C newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121439.rss2



Pressekontakt:: B.S.Rao Chief Marketing Officer Cloud4C Services Ltd bsrao@cloud4c.com



http://www.cloud4.com