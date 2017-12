Die Finanzierungs- und Leasingtochter von Volkswagen rechnet trotz sinkender Restwerte für Dieselautos mit einem Rekordgewinn. Experten warnen, dass die Wiederverkaufswerte von Diesel-Fahrzeugen 2018 fallen werden.

"Wir werden das Jahr tatsächlich merklich über unserem Vorjahr abschließen", sagte Frank Fiedler, Finanzvorstand der VW-Tochterunternehmens am Dienstagabend in Hannover. Gründe seien ein kräftiger Anstieg des Vertragsbestands sowie niedrigere Refinanzierungskosten. Im Reuters-Interview Anfang August hatte der Absatzfinanzierer von Europas größtem Autobauer bereits ein Ergebnis mindestens auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt. "Wir sehen jetzt, dass das deutlich besser wird", erklärte Fiedler nun.

Der Verfall des Dieselmarktes in Deutschland macht sich im Finanzierungs- und Leasinggeschäft von VW den Angaben zufolge bisher kaum bemerkbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...