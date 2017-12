EU-Ratspräsident Donald Tusk will eine Wende in der Flüchtlingspolitik: Die EU sollte nicht mehr versuchen, ihre Mitglieder zur Aufnahme von Flüchtlingen zu zwingen. Aus Deutschland kommt heftige Kritik.

In den vergangenen Monaten war es vergleichsweise ruhig geworden im Streit um die europäische Flüchtlingspolitik. Hin und wieder war die Diskussion zwar wieder hochgekocht, etwa als die EU-Kommission Verfahren gegen die aufnahmeunwilligen Länder Polen, Ungarn und Tschechien einleitete. Auf der großen politischen Bühne aber fand das Theater um die verpflichtende Flüchtlingsquote kaum mehr statt: Die EU-Staats- und Regierungschefs mieden das Thema lieber, das im Herbst 2015 die Europäische Union gespalten hatte wie keines zuvor, und konzentrierten sich darauf, die EU-Außengrenzen mithilfe von Dritten wie der Türkei oder Libyens abzudichten.

Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag aber ist der Streit auf die Brüsseler Bühne zurückgekehrt, und zwar mit Wucht. Denn: Ratspräsident Donald Tusk hat die Frage der Flüchtlingsverteilung auf die Tagesordnung des gemeinsamen Abendessens gesetzt und mit einer eigenen schriftlichen Handlungsempfehlung verbunden: Die verbindliche Verteilungsquote sei "hochgradig entzweiend" und zugleich "ineffektiv", heißt es in dem zweiseitigen Papier. Sprich: Der Zwang zur Aufnahme von Flüchtlingen müsse endlich vom Tisch, um den Streit beizulegen. In einem früheren Entwurf Tusks hatte es zudem geheißen: "Nur die Mitgliedsstaaten können die Migrationskrise wirksam angehen."

Das ...

