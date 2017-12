Ungeheuerliche Thesen: Der Chef-Ökonom der Saxo Bank wagt jedes Jahr einen Blick in die Zukunft. Für 2018 hält er wieder einige Überraschungen für möglich. Von Kursschwankungen, Zinskontrollen und Konzernwachstum.

Der Chefvolkswirt der dänischen Saxo Bank, Steen Jakobsen, versucht seit mehr als zehn Jahren, das Undenkbare zu denken. Nichts ist ausgeschlossen. Bereits Anfang 2017 sagte der Chefökonom voraus, dass Donald Trump die US-Wahlen gewinnen und dass dies die Märkte kaum beunruhigen werde. Auch den Brexit und die folgende (Nicht-)Reaktion der Märkte prognostizierte er korrekt. Es gibt also gute Gründe, dem Mann zuzuhören.

Auch für 2018 hat er zehn "ungeheuerliche Prognosen":

These 1: Bitcoin bricht ein.

Die digitale Währung erreicht, so seine These, 2018 in der Spitze einen Kurs von 60.000 Dollar und einen Marktwert von mehr als einer Billion Dollar, da Derivate die Kryptowährung für Investoren attraktiver machten. Doch Russland und China spielen nicht mit und verbieten jede Form von Kryptowährungen in ihren Ländern. Es kommt zum Crash, und 2019 notiert die Währung nahe den Produktionskosten von 1.000 Dollar.

These 2: Ostländer bestimmen EU-Politik.

Das Auseinanderdriften der EU-Kernländer und der skeptischeren neueren Mitglieder führt zu einer unüberbrückbaren Kluft. Das politische Zentrum bewegt sich vom Duo Deutschland/Frankreich in Richtung Osteuropa. Die institutionelle Blockade führt zum Abstieg des Euro in Richtung Parität zum Dollar.

