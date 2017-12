Stuttgart - Die globale Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen - das ist das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, mit dem sich vor kurzem auch Experten aus aller Welt bei der UN-Klimakonferenz in Bonn beschäftigt haben, so die Experten von LBBW Asset Management.Einen wichtigen Beitrag, um die Erwärmung der Erde einzudämmen, könnten Investoren leisten. Davon sei Christoph Keidel, Fondsmanager des LBBW Global Warming (ISIN DE000A0KEYM4/ WKN A0KEYM), überzeugt. "Anleger wirken indirekt an der Bekämpfung des Klimawandels mit - und partizipieren gleichzeitig am Erfolg von Unternehmen in diesem Bereich", sage Keidel.

Den vollständigen Artikel lesen ...