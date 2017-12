Der Einsatz von Rezyklaten ist ein erster wichtiger Schritt, um die Nutzung von Kunststoff nachhaltiger zu gestalten. Das ist nicht neu, aber es fehlt an Akzeptanz in der Branche, denn ein Produkt aus Neuware lässt sich nicht ohne weiteres auf Rezyklat umstellen. Die Rezyklat-Qualität und eine geeignete Maschinenausstattung sind wichtige Aspekte in der Entwicklung eines geschlossenen Wertsoffkreislaufs.

Georg Tinschert, Geschäftsführer von Wittmann-Battenfeld:"Wir alle müssen stärker darauf hinweisen, dass Kunststoffe mehrfach verwendet werden können und auch tatsächlich verwendet werden. Eine drei-, vier oder auch fünfmalige Wiederverwertung ist heutzutage möglich. Wir haben Kunden, die setzen für ihre Anwendungen bis zu 100 Prozent Rezyklat ein. So werden beispielsweise Transportboxen für Gemüse teils aus bis zu 100 Prozent Rezyklat hergestellt." Aber er weist auch darauf hin, dass man genau betrachtet muss, wie das Rezyklat beschaffen ist, denn es muss sichergestellt sein, dass die Maschinen von dem Rohstoff nicht geschädigt werden können.. "Es können Fremdstoffe enthalten sein, die das Plastifiziersystem schädigen können, metallische Stoffe etwa, Glassplitter oder Verunreinigungen." Dann müssten gegebenenfalls höher verschleißbeständige Materialien im Bereich Zylinder und Schnecke verwenden werden. "Wir können auch einen Filter vorschalten, der verhindert, dass Fremdkörper in die Maschine gelangen."

Auch aufseiten der Peripherietechnik ist unter Umständen eine Anpassung der Anlagen notwendig. Peter Breuer, Group Trainings- und Innovation-Management bei Motan erklärt: " Meistens kommt der Kunststoff als Granulat direkt vom Hersteller aus der Chemiefabrik oder einem Compoundierer. Seit einigen Jahren aber auch von Recyclingunternehmen.[..] Sind die Rezyklate sehr gut aufbereitet, unterscheiden sie sich von Neuware nur wenig. Es gibt aber auch Fälle, da hat das recycelte Material für uns schlechte Eigenschaften. Darauf müssen wir dann reagieren und unsere Geräte und Anlagen so anpassen, dass das Material gehandhabt werden kann." Er ist aber zuversichtlich, dass sich der Rezyklat-Anteil auch bei kritischen Materialien noch signifikant steigern lässt.

Wirtschaftlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...