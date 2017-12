NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten in den USA mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Im November hatte sich der Anstieg der Verbraucherpreise wie erwartet verstärkt.

Bei der Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für Lebensmittel und Energie ausgeklammert werden, ging die Inflation hingegen auf 1,7 Prozent zurück. Zuletzt hatten sich Währungshüter der US-Notenbank Fed mehrfach besorgt über eine vergleichsweise schwache Preisentwicklung gezeigt.

"Die Währungshüter dürften sich in ihrer graduellen Zinserhöhungspolitik bestätigt fühlen, aber die Leitzinsprojektionen für das kommende Jahr nicht verschärfen", kommentierte Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Preisdaten. Die Aussicht auf weiter nur langsam steigende Leitzinsen belastet am Markt für US-Staatsanleihen die Renditen und lässt im Gegenzug die Kurse steigen.

Am Abend wir die US-Notenbank Fed vermutlich ihre dritte Zinsanhebung in diesem Jahr verkünden. So lautet zumindest die Erwartung zahlreicher Fachleute. Für Anleger und Analysten entscheidender dürfte der geldpolitische Ausblick auf das kommende Jahr sein. Bisher geht der Markt von ein bis zwei Zinsanhebungen aus, die Fed signalisiert aktuell drei Anhebungen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,81 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 9/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,14 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 7/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,38 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 13/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,75 Prozent./jkr/bgf/jha/

