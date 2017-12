NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Innogy nach einer Gewinnwarnung für 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Analyst Christopher Laybutt verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nicht nur auf die schwachen Ziele für 2017 sondern auch darauf, dass der Ausblick der RWE-Tochter für das kommende Jahr schwach sei. Der avisierte Überschuss auf bereinigter Basis liege um bis zu 16 Prozent unter den Markterwartungen./ag/ck

Datum der Analyse: 13.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2AADD2

AXC0233 2017-12-13/15:29