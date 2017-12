Massentierhaltung und riesige Felder: Die stärkere Konzentration in der Landwirtschaft treibt Umsatz und Gewinn des Mähdrescherspezialisten Claas. Vor allem in einer Region will der Landmaschinenbauer weiter wachsen.

Das Auf und Ab der Nachfrage gehört für Landwirte zum Erfahrungsschatz wie schlechtes Wetter. Vier Jahre dauerte die jüngste Delle mit stark gefallenen Milch- und Getreidepreisen, seit diesem Frühjahr ist die Zuversicht wieder zurückgekehrt. Doch der Einbruch weltweit hinterließ tiefe Spuren: So hat sich der Trend zu immer größeren Höfen noch einmal beschleunigt. Gab es 2003 in Deutschland noch 28.000 landwirtschaftliche Betriebe, die mehr als 100 Hektar beackert haben, waren es in diesem Jahr schon 37.000.

Die Zahl der Kühe pro Betrieb stieg im gleichen Zeitraum im Durchschnitt von 40 auf 60 Tiere. Diese Entwicklung betraf auch andere europäische Länder wie Frankreich. "Die weltweite Konzentration wird weitergehen", sagte der neue Chef des ostwestfälischen Landtechnikherstellers Claas, Hermann Lohbeck, am Mittwoch in Düsseldorf. "Die Vorstellung ist eine Illusion, dass dieser Trend jemals nachlassen wird."

Für den Hersteller von Traktoren, Mähdreschern und Feldhäckslern ist das eine gute Nachricht. Denn parallel zu immer größeren Bauernhöfen wächst deren Bedarf an immer leistungsfähigeren Maschinen - bald sieben Milliarden Menschen wollen ernährt werden. Gleichzeitig steigen die Qualitätsansprüche ...

