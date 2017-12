2017 haben sich weltweit 1.624 Unternehmen an die Börse gewagt - 49 Prozent mehr als 2016 und so viele wie seit zehn Jahren nicht. Das Emissionsvolumen stieg um 40 Prozent auf 189 Mrd. Dollar (161 Mrd. Euro). In Österreich war das Initial Public Offering (IPO) der BAWAG mit einem Volumen von rund 2 Mrd. Dollar der ...

