Niederländischer REIT wird preisgekrönte Immobilientechnologielösungen nutzen

Vastned hat sich für die cloudbasierte Immobilienlösung Yardi Voyager entschieden, um die Verwaltung seines Einzelhandelsportfolios, dessen Wert sich derzeit auf rund 1,6 Milliarden EUR beläuft, zu optimieren.

"Vastned ist ein börsennotiertes europäisches Managementunternehmen für Einzelhandelsimmobilien, das sich auf erstklassige Einkaufsmöglichkeiten in den beliebtesten Einkaufsstraßen ausgewählter europäischer Städte konzentriert", erklärt Reinier Walta, CFO von Vastned. "Unsere Mieter sind führende internationale und nationale Einzelhändler, daher ist es wichtig, dass auch unser Technologiepartner Marktführer auf diesem Gebiet ist."

Mit Vermögenswerten von 1,2 Milliarden EUR in Stadtzentren in den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Spanien liegt der Schwerpunkt von Vastneds Strategie auf größeren Städten mit einer historischen Innenstadt, die durch Authentizität ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Neben den Vermögenswerten in Innenstädten umfasst das Portfolio von Vastned weitere hochwertige Immobilien, wie belgische baanwinkels (Fachmarktzentren), Supermärkte in guter Lage und gemischte Einzelhandelsstandorte in kleineren und mittelgroßen Städten.

"Die Anzahl der einzelhandelsbezogenen REITs, die neueste Technologien für das Immobilienmanagement nutzen, wächst", so Neal Gemassmer, Vice President, International bei Yardi. "Die Digitalisierung von Immobiliengeschäften, insbesondere in einem solch datenintensiven Sektor, liefert die Werkzeuge, um strategische Entscheidungen zu treffen, die Beziehungen zu Einzelhändlern zu verbessern und den Umsatz zu steigern."

Über Vastned

Vastned ist ein börsennotiertes europäisches Managementunternehmen für Einzelhandelsimmobilien, dessen Schwerpunkt auf Premium-Einkaufszentren liegt. Vastned investiert in ausgewählte Städte in Europa mit einem klaren Fokus auf die besten Einzelhandelsimmobilien in den beliebtesten Einkaufsstraßen in den größeren Städten. Vastneds Mieter sind stark und führen internationale und nationale Einzelhandelsmarken. Das Immobilienportfolio hat einen Wert von rund 1,6 Milliarden EUR. Weitere Informationen finden Sie unter: vastned.com.

Über Yardi

Yardi entwickelt und unterstützt branchenführende Software zur Verwaltung von Kapitalanlagen und Immobilien für Immobiliengesellschaften aller Arten und Größen. Yardi, gegründet 1984, hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt Santa Barbara und betreut Kunden in aller Welt aus seinen Niederlassungen in Europa, Australien, Asien, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie unter: yardi.com/nl.

