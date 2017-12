Mit einem neuen Impulspapier will das Bündnis Bürgerenergie weiter Einfluss auf den Gesetzgeber beim Thema Bürgerstromhandel nehmen. Während auf EU-Ebene bereits politische Weichen gestellt werden, gibt es in Deutschland Widerstände.Das Bündnis Bürgerenergie (BBEn) hat am Mittwoch in Berlin sein "Impulspapier Bürgerstromhandel" vorgestellt. Kern des Papiers ist eine To-Do-Liste, welche die Politik für einen Stromhandel zwischen Nachbarn abarbeiten müsste. To-Do-Liste: Definition von "Bürgerstrom" (Schwellenwerte, räumlich) Reduktion Stromnebenkosten Verzicht auf Meldepflichten Reduzierte Pflichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...