Mainz (ots) - Donnerstag, 14. Dezember 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Vorsicht beim Kauf auf Pump - Wenn Null-Prozent-Finanzierung lockt Der richtige Weihnachtsbaum - Worauf sollte man beim Kauf achten? Carpaccio von der Lachsforelle - Rezept von Chefkoch Roßmeier Nebenbei richtig fit werden - Die besten Übungen für unterwegs Gast: Roberto Blanco, Sänger







Donnerstag, 14. Dezember 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Alltagsrassismus - Verunsicherung einer Familie Ein Job für Holger - Neue Perspektive für Obdachlosen Expedition Deutschland: Hamburg - Griechische Schneiderin Maria







Donnerstag, 14. Dezember 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Große Gala mit David Garrett - Der Audi Generation Award in München Set-Besuch mit Florian Martens - Jubiläums-Folge "Ein starkes Team"







Donnerstag, 14. Dezember 2017, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Vertrauen, Wahrheit, Sicherheit - Was ging 2017 verloren?



Gäste: Sigmar Gabriel, SPD, geschäftsführender Bundesaußenminister Edmund Stoiber, CSU-Ehrenvorsitzender Melinda Crane, US-amerikanische Journalistin Serdar Somuncu, Kabarettist und Autor Peter Frey, ZDF-Chefredakteur



