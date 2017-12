NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank am Abend haben die Standardindizes an der Wall Street ihre Rekordjagd fortgesetzt. Dank der weiterhin guten Stimmung unter den Anlegern erreichten zur Wochenmitte sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial , als auch der breiter gefasste S&P 500 neue Höchststände.

Der Dow rückte zuletzt am Mittwoch um 0,30 Prozent auf 24 578,17 Punkte vor. Seine neue Bestmarke liegt nun bei gut 24 585 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 0,25 Prozent auf 2670,66 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,45 Prozent auf 6412,17 Punkte.

Laut Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader ist eine US-Zinserhöhung bereits in den Kursen enthalten und dürfte niemanden überraschen. Viel interessanter werde die Reaktion der Notenbank auf die kommende Steuerreform in den USA. Deren Umsetzung könnte zu einem Anstieg der Inflationsrate führen./la/das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

