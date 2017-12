BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist in diesem Jahr leicht auf 523 300 gestiegen. Es sind damit 3000 mehr als im Vorjahr, wie das Bundesbildungsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Handwerk, öffentlicher Dienst und freie Berufe steuerten knapp 3000 neue Ausbildungsplätze bei. Die Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungsverträge, mit denen der Staat benachteiligten jungen Menschen hilft, sank weiter: um 8,7 Prozent auf 15 900. Die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge hatte das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn untersucht.

"Noch nie waren die Chancen für junge Menschen so gut, einen Ausbildungsplatz zu finden", sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU). DIHK-Präsident Eric Schweitzer meinte: "Das Werben um die berufliche Bildung trägt Früchte bei den jungen Menschen."/bw/DP/stk

