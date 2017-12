München (ots) - Der Münchner Reiseshoppingsender führt zum ersten Mal in seiner Geschichte einen "sonnenklar.TV Spendentag" live im Fernsehen zugunsten einer Hilfsorganisation durch. Am Freitag, den 15. Dezember 2017 können die sonnenklar.TV Zuschauer den ganzen Tag per Telefon (0800 / 9 345678) an Handicap International spenden. Zudem unterstützt sonnenklar.TV die Aktion mit fünf Euro pro Reisenden, der an diesem Tag einen Urlaub über den Shoppingsender bucht.



Der Münchner Reiseshoppingsender sonnenklar.TV weitet seine Kooperation mit Handicap International aus. Die humanitäre Hilfsorganisation setzt sich weltweit in rund 60 Ländern mit mehr als 300 Projekten für Menschen mit Behinderung ein. Die Programme fördern deren Autonomie und echte Teilhabe in der Gesellschaft für ein aufrechtes Leben.



Am Freitag, 15. Dezember 2017 findet zum ersten Mal in der Geschichte des Münchner Reiseshoppingsenders der große "sonnenklar.TV Spendentag" für Handicap International statt. Die Zuschauer von sonnenklar.TV können den ganzen Tag über eine kostenfreie Hotline (0800 / 9 345678) anrufen und für Menschen mit Behinderung weltweit spenden.



Zudem stellen am "sonnenklar.TV Spendentag" Freunde und Förderer von Handicap International live im Fernsehen ihre Spendenaktionen vor, die sie in diesem Jahr durchgeführt haben. So gab es zum Beispiel einen Marathonlauf, eine Auto-Rallye in die Mongolei, ein Pferderennen und ein Charity-Golfturnier. Darüber hinaus können die Zuschauer bis zum Abend des Spendentages ein Fußball-Trikot von Jürgen Klinsmann, einen original signierten Fußball des Botschafters von Handicap International "Neymar Jr." und einen Tag am Set der Lindenstraße mit der Schauspielerin Andrea Spatzek (alias "Gabi Zenker") über das Online-Spendenportal United Charity (https://www.unitedcharity.de/) ersteigern. sonnenklar.TV selbst spendet bei jeder Buchung ausgewählter Urlaubsreisen nach Deutschland, Marokko, Kuba, Thailand und Ägypten fünf Euro pro Reisenden an Handicap International. So unterstützen auch die Urlauber mit ihrer Reisebuchung Menschen mit Behinderung in ihrem Urlaubsland. Mehr Informationen dazu finden Zuschauer auf www.sonnenklar.tv/spendentag (https://www.sonnenklar.tv/spendentag).



"Wir freuen uns sehr über die Ausweitung der Kooperation mit Handicap International und sind glücklich, auf diese Weise diejenigen in unseren Urlaubsländern zu stärken, die sehr häufig nicht die gleichen Chancen haben wie andere Menschen, nämlich Kinder mit Behinderung", betont Andreas Lambeck, Geschäftsführer von sonnenklar.TV.



Handicap International ist zum Beispiel seit über 20 Jahren in Marokko aktiv und setzt sich dort unter anderem für bessere Lebensverhältnisse von Kindern mit Behinderung in Waisenhäusern ein. Die humanitäre Hilfsorganisation sorgt zudem dafür, dass auch Kinder mit Behinderung zur Schule gehen können. "Durch unser gemeinsames Engagement können Kinder mit Behinderung zum Beispiel einen Rollstuhl erhalten, der es ihnen ermöglicht, zur Schule zu fahren und wie alle anderen Kinder am Unterricht teilzunehmen. Somit erhalten sie den so wichtigen Zugang zu Bildung und eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben", erklärt Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing von Handicap International.



"In Ägypten arbeiten wir mit Behindertenrechtsorganisationen zusammen, damit sie selbst ihre Rechte verteidigen und ihre gesellschaftliche Teilhabe gestalten können. Besondere Aufmerksamkeit richten wir dabei auf die Vertretung von Frauen mit Behinderung", ergänzt Thomas Schiffelmann. Gleichzeitig führt Handicap International ein Projekt durch, das die bessere Gesundheitsversorgung von Neugeborenen und Kleinkindern anstrebt, und somit die Verringerung gesellschaftlicher Ausgrenzung durch dauerhafte Beeinträchtigung anstrebt.



Über sonnenklar.TV:



sonnenklar.TV ist mit einem Umsatz von 246 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016/17 der Marktführer unter den deutschen Reiseshoppingsendern. Der TV-Kanal ist täglich 24 Stunden über Kabel und Satellit zu empfangen. Im Internet ist das Programm unter www.sonnenklar.tv (https://www.sonnenklar.tv/) als Livestream abrufbar. Zudem gibt es Sendefenster auf TV Berlin (Samstag und Sonntag von 9.00 bis 10.00 und 19.00 bis 20.00 Uhr), Donau TV (Montag bis Freitag von 12.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 16.00 Uhr), Family TV (Montag bis Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr und 19.15 bis 20.15 Uhr sowie Sonntag von 19.15 bis 20.15 Uhr), Isar TV (Montag bis Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr), Rhein-Main TV (Samstag und Sonntag von 21.00 bis 22.00 Uhr), Potsdam TV (Samstag und Sonntag von 12.00 bis 14.00 Uhr) sowie Deutsches Musik Fernsehen (Mo-So: 11:00 - 12:00 Uhr). Der Sender ist auch über T-Home Entertainment und auf Amazon Fire TV empfangbar. sonnenklar.TV wurde im Januar 2011 von Focus Money als Testsieger unter den Reiseanbietern mit Best-Price-Garantie und dem Gütesiegel "Garantiert Bester Preis" ausgezeichnet. Der TÜV Saarland hat im Juni 2015 sonnenklar.TV die Gütesiegel "Service tested" sowie "Preis /Leistung" verliehen.



Über Handicap International:



Handicap International ist eine unabhängige und unparteiische Organisation für internationale Solidarität, die in Armuts-, Ausgrenzungs-, Konflikt- und Katastrophensituationen eingreift. Die Organisation setzt sich für Menschen mit Behinderung und andere besonders schutzbedürftige Menschen ein. Dabei macht sie auf Probleme aufmerksam und handelt, um auf die Grundbedürfnisse dieser Menschen zu reagieren, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und den Respekt vor ihrer Würde und ihren Grundrechten zu fördern. Handicap International wurde der renommierten Conrad N. Hilton Humanitarian Prize verliehen und mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.



OTS: Handicap International newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16206 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16206.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt sonnenklar.TV: Unternehmenskommunikation, sonnenklar.TV, Tel.: 089 / 2525-6190, E-Mail: presse@sonnenklar.tv



Pressekontakt Handicap International: Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing, Tel.: 089 / 547606-32, Mobil: 0160 / 94981104, E-Mail: tschiffelmann@handicap-international.de, Internet: www.handicap-international.de