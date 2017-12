In Wien wurden am Mittwochnachmittag mehrere Krisensitzungen zur Zukunft von Niki zusammengetrommelt. Nach dem Scheitern der Übernahme der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki durch die Lufthansa wird unter hohem Druck beraten, was jetzt passieren soll. In der Gewerkschaft ist man alarmiert: "Es muss um jeden Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...