Wer war Eleanor Rigby aus dem berühmten Beatles-Song? Warum änderten Jethro Tull in ihren Anfangstagen ständig den Bandnamen? Und weshalb wollte Wolfgang Niedecken das Lied "Verdamp lang her" nicht im Konzert spielen? Diese und noch mehr neue Geschichten bringt die nächste Runde der SWR1-Show "Hits und Storys" mit Werner Köhler.



Von Stand by me zur Neuen Deutschen Welle



Der SWR1 Musikexperte präsentiert in der dritten Staffel wieder Geschichten zu großen Musikern der Popgeschichte und ihren Songs. Diesmal mit vielen Titeln aus Hitschmieden deutscher Komponisten. Gemeinsam mit der Band "Pop History" liefert er dazu eine Show mit intimen Details der Musikgeschichte und mitreißender Musik, spektakulären Licht- und Videoeffekten. Schon bei den ersten beiden Staffeln hatte das Publikum bei den größten Hits aller Zeiten getanzt und getobt.



Premiere in Kaiserslautern



Wieder feiert "SWR1 Hits und Storys" Premiere im SWR Studio Kaiserslautern: am 16. Februar. Der Vorverkauf beginnt in diesen Tagen. Wer sich schon einmal einstimmen möchte, sollte "SWR1 Guten Morgen Rheinland-Pfalz" einschalten. Werner Köhler gibt da ab 8. Januar schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die spannendsten "Hits und Storys".



SWR1 Hits und Storys - Die Show - Premiere 16. Februar 2018 / Kaiserslautern, SWR Studio Einlass: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr VVK-Stellen: adticket.de Karten: 26 EUR (zzgl. Gebühren)



Weitere Termine für SWR1 Hits und Storys - Die Show 2018: 18.02., Wissen, kulturWErk 23.02., Worms, Das Wormser 25.02., Koblenz, Rhein-Mosel-Halle 11.03., Bingen am Rhein, Rheintal-Kongress-Zentrum 18.03., Landau, Jugendstil Festhalle



Mehr über SWR1 "Hits und Storys" auch unter SWR1.de



