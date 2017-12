München (ots) -



"So glücklich wie ich, gibt es keinen Menschen unter der Sonne!"

Diese Worte spricht Hans, nachdem er auf seinem Weg Schritt für

Schritt Wertvolles gegen scheinbar Wertloses eingetauscht hat. Für

ihn ist Glück mehr als Besitz, für ihn zählt der Moment. Diese

Leichtigkeit des Seins zu genießen, ist die Philosophie der HANS

IM GLÜCK Burgergrills.



Das Münchner Erfolgskonzept HANS IM GLÜCK - bekannt für sein

vielfältig kreatives Burger- und Cocktailangebot - eröffnet im

kommenden Jahr den ersten Burgergrill in der Schweiz. Voraussichtlich

ab Ende März 2018 lädt das neue Mitglied der HANS IM GLÜCK-Familie im

Kitag-Multiplexkino Gümligenfeld in Muri bei Bern zum gemütlichen

Genießen und Verweilen ein. An aktuell 51 Standorten sorgt HANS IM

GLÜCK bereits für kulinarische Glücksmomente und freut sich nun auf

den ersten Burgergrill der Schweiz in Bern. Mittags wie abends können

sich die Gäste auf ganzer Linie verwöhnen lassen: Ob mit saftig

gegrilltem Rindfleisch, zarter Hähnchenbrust oder vegetarischen und

veganen Bratlingen - die außergewöhnlich große Burgerauswahl bietet

mit frischen Zutaten in bester Qualität garantiert für jeden

Geschmack das Richtige. Bunte Salatkreationen, erfrischende

Durstlöscher und Cocktails sowie Desserts für den süßen Abschluss

runden das Angebot ab.



Für Thomas Hirschberger, Gründer und Inhaber der HANS IM GLÜCK

Franchise GmbH, ist die Eröffnung in jeder Hinsicht eine ganz

besondere: "Die Schweiz ist als Genussland bekannt. Dass wir unser

erfolgreiches Burger-Konzept nun hierher bringen, macht uns sehr

stolz. Wir freuen uns sehr darauf, ab dem nächsten Jahr endlich auch

unsere Gäste aus und um Bern bei uns begrüßen zu dürfen." Auf einer

Fläche von circa 600 m² wird die Gäste ein eindrucksvolles Ambiente

mit raumhohen, echten Birkenstämmen, einladenden Sitzbereichen und

liebevollen Einrichtungsdetails erwarten. "Durch die naturnahe

Innenraumgestaltung schaffen wir eine einzigartige Atmosphäre, die

Leichtigkeit und Entspannung vermittelt. Wir möchten, dass sich jeder

bei uns wohlfühlt und unsere Burger und Cocktails in einem ganz

besonderen Umfeld genießt", fügt Thomas Hirschberger hinzu. Mit Urs

Abegglen und Michael Fricker konnten zwei erfahrene Schweizer

Gastronomen als Franchisepartner gewonnen werden. Nicht mehr lange

und in Bern heißt es: Auf ins Glück!



Adresse



HANS IM GLÜCK Burgergrill - Kitag-Kinokomplex - Feldstrasse 32 -

3074 Muri bei Bern



ÜBER DIE HANS IM GLÜCK FRANCHISE GMBH



2010 von Thomas Hirschberger in München gegründet, befindet sich

die Marke mit aktuell 51 Burgergrills weiterhin auf Wachstumskurs.

Für sein erfolgreiches Franchisesystem wurde HANS IM GLÜCK

Burgergrill bereits mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet.

Neben dem renommierten Hamburger Foodservice-Preis für überragende,

zukunftsweisende, konzeptionelle und unternehmerische Leistungen

sowie dem "Leader of the Year" Award in der Kategorie "Gastronom des

Jahres" freut sich das Unternehmen auch über die Auszeichnungen

"Marke des Jahres 2017" in der Gastronomie und "Service Champion

2017" in der Branchensparte "Burger-Restaurants". HANS IM GLÜCK

Burgergrill ist in den Städten Berlin, Bochum, Bonn, Dresden,

Düsseldorf, Essen, Hagen, Hamburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe,

Koblenz, Köln, Landshut, Leipzig, Mainz, München, Münster, Nürnberg,

Paderborn, Pforzheim, Recklinghausen, Regensburg, Rosenheim,

Starnberg, Stuttgart, Wiesbaden, Wuppertal sowie in Kufstein

(Österreich) und Singapur vertreten. Weitere Eröffnungen in ganz

Deutschland sowie in Österreich, der Schweiz, Italien und Singapur

sind in Planung.





